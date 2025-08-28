Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Vous souvenez-vous de Jason Lokilo? Formé au RSC Anderlecht, ce grand talent a choisi très jeune l'Angleterre et a ensuite beaucoup bourlingué. Il rejoint à présent le championnat polonais.

Jason Lokilo rejoint Piast Gliwice ! Le joueur de 26 ans, ancien joueur du RSC Anderlecht, a signé un contrat de deux ans avec le club rouge et bleu. Contrat assorti d'une option pour prolonger avec l'équipe polonaise.

L'ailier a récemment joué pour le CSKA Sofia en Bulgarie, où il a disputé 21 matchs de championnat, marqué un but, délivré six passes décisives et ainsi réussi à relancer quelque peu sa carrière ces derniers mois.

Jason Lokilo est né le 17 septembre 1998 à Bruxelles. En tant que jeune, il a rejoint l'académie du RSC Anderlecht, où il a évolué entre 2006 et 2014. À l'âge de seize ans, il a quitté les rangs bruxellois pour déménager vers les îles britanniques.

En 2015, il rejoint le club londonien de Crystal Palace. Il y joue pour les U-18 et, après deux ans, ses bonnes performances lui ont valu une promotion en U-23. Au début de la saison 2017-18, il fait plusieurs apparitions avec l'équipe première des Eagles.

Peu d'expérience 

À l'âge de 18 ans, il entre en jeu lors des matchs contre Huddersfield, Liverpool et Swansea City. Il fait ses débuts le 22 août 2017 et joue 90 minutes contre Ipswich Town lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue EFL à Selhurst Park.

Par la suite, la carrière de Lokilo a connu des hauts et des bas. Il rejoint différents clubs dans de nombreux pays. Ces dernières années, il est passé par Lorient, Doncaster et le club polonais de Gornik Leczna.

Le temps pressait pour le milieu offensif belgo-congolais, qui avait signé avec le Sparta Rotterdam en 2022 et qui y avait également peu joué cette saison-là. Lokilo a ensuite été prêté à Istanbulspor en Turquie, où il a en revanche eu l'occasion de se montrer pleinement.

4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs: le meilleur bilan de sa carrière jusqu'à présent. Ensuite, il a déménagé à Hull City, puis à Vizela (Portugal) et finalement en Bulgarie.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Belgique
Jason Eyenga-Lokilo

Plus de news

Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

Anderlecht ne s'est même pas donné les moyens d'y croire et ne disputera pas l'Europe cette saison

21:59
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 28/08: Balikwisha - Dailly - Kandouss

22:00
OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

OFFICIEL : Michel-Ange Balikwisha quitte l'Antwerp pour rejoindre un club étranger

22:00
Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

Un joueur du Standard de retour prématurément d'un prêt à l'étranger

21:40
Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

Un ancien Diable Rouge fait l'éloge du Club de Bruges : "Cela paraît normal, mais ça ne l'est pas"

21:20
Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

Un achat superflu ? Anderlecht veut déjà prêter une nouvelle recrue

19:00
Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

Un club étranger veut recruter Nilson Angulo : vraiment envisageable ?

18:30
Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

Deux clubs belges au programme : voici les adversaires du Bayern de Vincent Kompany en Ligue des Champions

21:00
Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

Une saison galère déjà annoncée pour Charleroi et d'autres clubs de Pro League ? Un ancien Diable Rouge est clair

20:40
Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

Hein Vanhaezebrouck encense plusieurs joueurs du Club de Bruges : "Je suis fan"

20:20
OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

OFFICIEL : un joueur du RFC Liège part en prêt dans un autre club mais continuera à s'entraîner avec les Sang et Marine

19:40
En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

En grande difficulté, l'Olympic Charleroi recrute un jeune formé à Anderlecht pour se relever

17:30
Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

Voici les adversaires de l'Union SG et du Club de Bruges en Ligue des Champions

19:10
4
Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

Michel Platini et Sepp Blatter définitivement relaxés ce jeudi dans "l'affaire des deux millions"

18:00
2
Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

Anderlecht est prévenu : "Nous serons meilleurs à domicile qu'au Lotto Park"

14:40
Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

Alderweireld impressionné : "Toute l'Europe a les yeux rivés sur le Club de Bruges"

17:00
Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

Poisse totale pour Ardon Jashari, qui se blesse gravement juste après son transfert de rêve

16:30
2
Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

Deux De Bruyne pour le prix d'un : le fils de KDB évoluera aussi à Naples

16:00
Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

Un changement qui fera plaisir aux supporters pour la prochaine finale de Ligue des Champions

15:40
Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

Un grand espoir belge va lui aussi rejoindre la Ligue 1 !

15:20
L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

L'ex-Unioniste Ismaël Kandouss quitte La Gantoise... et l'Europe

15:00
"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

"Ce sera plus chaud qu'à notre époque" : un ancien d'Anderlecht alerte sur l'ambiance face à l'AEK

12:00
Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

Samir Nasri revient sur son passage à Anderlecht et lâche une anecdote surprenante sur Kompany

09:30
Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

Excellente nouvelle à la RAAL : un cadre prolonge jusqu'en 2029

14:20
"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

"Ils doivent se qualifier" la presse grecque avertit l'AEK Athènes avant Anderlecht

11:20
Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

Après le fiasco des Rangers, le père de Nicolas Raskin dézingue le coach écossais !

14:00
6
Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial Analyse

Deux places garanties en Ligue des champions ? Anderlecht joue un rôle crucial

13:00
D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

13:40
Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

Un ancien espoir belge bientôt en Liga ? Les négociations avancent

13:20
Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

Nouveau fiasco d'Onana : à Manchester United, supporters et médias réclament Lammens

12:40
Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

Un club de Ligue 1 pousse pour Lucas Stassin, mais Saint-Étienne reste inflexible

12:20
Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

Une réponse claire concernant le cas Ordoñez ? Le CEO du Club de Bruges tranche

11:40
Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

Un club belge a recruté de quoi aligner presque deux équipes... mais ne s'arrête pas là

11:00
"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

"Pour une revanche de l'an dernier" : l'Union et Aït El Hadj attendent le tirage avec une idée en tête

10:30
La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

La presse écossaise détruit les Rangers : "déchirés en morceaux" et "une prestation pitoyable"

10:00
2
"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

"On sera meilleurs qu'au match aller" : l'AEK Athènes ne craint pas la venue d'Anderlecht

07:00

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 5
Kazakhstan Kazakhstan 04/09 Pays de Galles Pays de Galles
Georgie Georgie 04/09 Turquie Turquie
Slovaquie Slovaquie 04/09 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 04/09 Pologne Pologne
Luxembourg Luxembourg 04/09 Irlande du Nord Irlande du Nord
Liechtenstein Liechtenstein 04/09 Belgique Belgique
Bulgarie Bulgarie 04/09 Espagne Espagne
Lituanie Lituanie 04/09 Malte Malte
Moldavie Moldavie 05/09 Israël Israël
Montenegro Montenegro 05/09 République tchèque République tchèque
Ukraine Ukraine 05/09 France France
Danemark Danemark 05/09 Ecosse Ecosse
Iles Féroë Iles Féroë 05/09 Croatie Croatie
Grèce Grèce 05/09 Biélorussie Biélorussie
Suisse Suisse 05/09 Kosovo Kosovo
Italie Italie 05/09 Estonie Estonie
Islande Islande 05/09 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Slovénie Slovénie 05/09 Suède Suède
Lettonie Lettonie 06/09 Serbie Serbie
Angleterre Angleterre 06/09 Andorre Andorre
Autriche Autriche 06/09 Chypre Chypre
Irlande Irlande 06/09 Hongrie Hongrie
Saint-Marin Saint-Marin 06/09 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Arménie Arménie 06/09 Portugal Portugal
Lituanie Lituanie 06/09 Pays-Bas Pays-Bas
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved