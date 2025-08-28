Un ancien talent d'Anderlecht continue son périple et signe dans un nouveau club

Vous souvenez-vous de Jason Lokilo? Formé au RSC Anderlecht, ce grand talent a choisi très jeune l'Angleterre et a ensuite beaucoup bourlingué. Il rejoint à présent le championnat polonais.

Jason Lokilo rejoint Piast Gliwice ! Le joueur de 26 ans, ancien joueur du RSC Anderlecht, a signé un contrat de deux ans avec le club rouge et bleu. Contrat assorti d'une option pour prolonger avec l'équipe polonaise.

L'ailier a récemment joué pour le CSKA Sofia en Bulgarie, où il a disputé 21 matchs de championnat, marqué un but, délivré six passes décisives et ainsi réussi à relancer quelque peu sa carrière ces derniers mois.

Nous commençons la journée par un bref message de Jason ! 🇵🇱💙❤️



Jason Lokilo est né le 17 septembre 1998 à Bruxelles. En tant que jeune, il a rejoint l'académie du RSC Anderlecht, où il a évolué entre 2006 et 2014. À l'âge de seize ans, il a quitté les rangs bruxellois pour déménager vers les îles britanniques.

En 2015, il rejoint le club londonien de Crystal Palace. Il y joue pour les U-18 et, après deux ans, ses bonnes performances lui ont valu une promotion en U-23. Au début de la saison 2017-18, il fait plusieurs apparitions avec l'équipe première des Eagles.

Peu d'expérience

À l'âge de 18 ans, il entre en jeu lors des matchs contre Huddersfield, Liverpool et Swansea City. Il fait ses débuts le 22 août 2017 et joue 90 minutes contre Ipswich Town lors du deuxième tour de la Coupe de la Ligue EFL à Selhurst Park.

Par la suite, la carrière de Lokilo a connu des hauts et des bas. Il rejoint différents clubs dans de nombreux pays. Ces dernières années, il est passé par Lorient, Doncaster et le club polonais de Gornik Leczna.

Le temps pressait pour le milieu offensif belgo-congolais, qui avait signé avec le Sparta Rotterdam en 2022 et qui y avait également peu joué cette saison-là. Lokilo a ensuite été prêté à Istanbulspor en Turquie, où il a en revanche eu l'occasion de se montrer pleinement.

4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs: le meilleur bilan de sa carrière jusqu'à présent. Ensuite, il a déménagé à Hull City, puis à Vizela (Portugal) et finalement en Bulgarie.