Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Quelques changements dans les 23 de Rudi Garcia pour ce déplacement au Pays de Galles. Maarten Vandevoordt et Charles Vanhoutte sortent du groupe, tandis que Senne Lammens, Koni De Winter et Charles De Ketelaere l'intègrent. Alexis Saelemaekers est, bien sûr, blessé.

Rudi Garcia avait initialement sélectionné 26 joueurs pour ce rassemblement du mois d’octobre. Pour la réception de la Macédoine du Nord, Senne Lammens, Koni De Winter et Charles De Ketelaere (incertain) n’étaient pas sur la feuille de match.

Depuis, le sélectionneur des Diables a perdu Alexis Saelemaekers sur blessure. Touché face aux Macédoniens, il n’a pas fait le déplacement à Cardiff pour cette rencontre cruciale en vue de la Coupe du monde 2026.

Vanhoutte et Vandevoordt pas dans le groupe

Ce sont donc 25 joueurs (21 joueurs de champ et 4 gardiens) qui ont pris possession du Cardiff City Stadium pour une séance d’entraînement après la conférence de presse de Rudi Garcia et Thibaut Courtois, ce dimanche.

Le sélectionneur des Diables ne peut cependant coucher que vingt-trois noms sur sa feuille de match, et il y a donc deux déçus : Maarten Vandevoordt et Charles Vanhoutte seront en tribunes pour ce Pays de Galles - Belgique.





Une alternance claire entre Vandevoordt et Lammens pour le poste de troisième gardien derrière Courtois et Sels, tandis que Rudi Garcia choisit un défenseur central supplémentaire pour un match où la Belgique devra davantage défendre que vendredi. Charles De Ketelaere est de retour au meilleur de ses moyens et pourrait même commencer la rencontre.