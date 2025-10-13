Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles

Loïc Woos
Loïc Woos depuis le Cardiff City Stadium
0 réaction
Plusieurs changements dans la sélection finale de Rudi Garcia pour le déplacement au Pays de Galles
Photo: © photonews

Quelques changements dans les 23 de Rudi Garcia pour ce déplacement au Pays de Galles. Maarten Vandevoordt et Charles Vanhoutte sortent du groupe, tandis que Senne Lammens, Koni De Winter et Charles De Ketelaere l'intègrent. Alexis Saelemaekers est, bien sûr, blessé.

Rudi Garcia avait initialement sélectionné 26 joueurs pour ce rassemblement du mois d’octobre. Pour la réception de la Macédoine du Nord, Senne Lammens, Koni De Winter et Charles De Ketelaere (incertain) n’étaient pas sur la feuille de match.

Depuis, le sélectionneur des Diables a perdu Alexis Saelemaekers sur blessure. Touché face aux Macédoniens, il n’a pas fait le déplacement à Cardiff pour cette rencontre cruciale en vue de la Coupe du monde 2026.

Vanhoutte et Vandevoordt pas dans le groupe

Ce sont donc 25 joueurs (21 joueurs de champ et 4 gardiens) qui ont pris possession du Cardiff City Stadium pour une séance d’entraînement après la conférence de presse de Rudi Garcia et Thibaut Courtois, ce dimanche.

Le sélectionneur des Diables ne peut cependant coucher que vingt-trois noms sur sa feuille de match, et il y a donc deux déçus : Maarten Vandevoordt et Charles Vanhoutte seront en tribunes pour ce Pays de Galles - Belgique.

Une alternance claire entre Vandevoordt et Lammens pour le poste de troisième gardien derrière Courtois et Sels, tandis que Rudi Garcia choisit un défenseur central supplémentaire pour un match où la Belgique devra davantage défendre que vendredi. Charles De Ketelaere est de retour au meilleur de ses moyens et pourrait même commencer la rencontre.

0 réaction
Suis Pays de Galles - Belgique en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Pays de Galles

WC Qualification (Europe)

 Journée 8
Saint-Marin Saint-Marin 0-4 Chypre Chypre
Ecosse Ecosse 2-1 Biélorussie Biélorussie
Iles Féroë Iles Féroë 2-1 République tchèque République tchèque
Pays-Bas Pays-Bas 4-0 Finlande Finlande
Danemark Danemark 3-1 Grèce Grèce
Croatie Croatie 3-0 Gibraltar Gibraltar
Roumanie Roumanie 1-0 Autriche Autriche
Lituanie Lituanie 0-2 Pologne Pologne
Irlande du Nord Irlande du Nord 20:45 Allemagne Allemagne
Islande Islande 20:45 France France
Suède Suède 20:45 Kosovo Kosovo
Slovénie Slovénie 20:45 Suisse Suisse
Macédoine Macédoine 20:45 Kazakhstan Kazakhstan
Slovaquie Slovaquie 20:45 Luxembourg Luxembourg
Ukraine Ukraine 20:45 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Pays de Galles Pays de Galles 20:45 Belgique Belgique
Estonie Estonie 14/10 Moldavie Moldavie
Irlande Irlande 14/10 Arménie Arménie
Andorre Andorre 14/10 Serbie Serbie
Lettonie Lettonie 14/10 Angleterre Angleterre
Espagne Espagne 14/10 Bulgarie Bulgarie
Portugal Portugal 14/10 Hongrie Hongrie
Turquie Turquie 14/10 Georgie Georgie
Italie Italie 14/10 Israël Israël
