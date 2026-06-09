Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"
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La BeNeLiga est-elle la solution pour ajouter de nouvelles sources de revenus à la Pro League ? Elle est même la seule solution, selon le CEO du Club de Bruges Bob Madou.

Cette semaine, nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws ont organisé un débat avec un représentant des six plus grands clubs de Belgique à l'heure actuelle : Peter Croonen (Racing Genk), Sven Jaecques (Antwerp), Bob Madou (Club de Bruges), Kenneth Bornauw (Anderlecht), Sam Baro (La Gantoise) et Philippe Bormans (Union).

Le débat s'est tourné vers l'avenir de la compétition belge, alors que la situation est encore chaotique suite à la réforme du championnat et à la discussion sur le quota des équipes U23. Pour rappel, l'Olympic Charleroi a mis l'Union belge en demeure ce lundi, avant une réunion cruciale prévue ce 10 juin.

CEO du champion en titre, Bob Madou est revenu avec une proposition audacieuse pour le futur de notre championnat. Selon l'homme fort du Club de Bruges, la Pro League doit impérativement trouver de nouvelles sources de revenus, et les compétitions transfrontalières ne doivent plus être un sujet tabou.

Une BeNeLiga, bonne ou mauvaise idée ?

Vous l'aurez compris, Bob Madou a donc à nouveau amené le débat de la BeNeLiga sur la table. "C'est le seul moyen qu'il reste pour générer des revenus dignes de ce nom et sur le long terme. Les pays scandinaves, la Suisse et l'Autriche étudient aussi cette possibilité", a-t-il assuré.

Bob Madou voit deux possibilités : une compétition entièrement internationale, ce qui avait déjà été étudié par le passé, ou un championnat plus classique avec chacun dans son pays et, par exemple, les meilleures équipes néerlandaises et belges qui s'affronteraient en fin de saison.

Lire aussi… Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

Sven Jaecques, de l'Antwerp, ne semblait pas contre l'idée. "Il y a quelques années, nous étions proches d'un accord définitif sur un modèle de Play-offs commun avec les Pays-Bas. Jusqu'à ce que l'Ajax quitte soudainement la table des négociations."

De son côté, Sam Baro s'est montré plus en désaccord. "Si l'on crée une véritable BeNeLiga, avec par exemple six équipes belges et huit néerlandaises, les clubs belges qui terminent aujourd'hui cinquièmes ou sixièmes se retrouveraient soudainement à jouer pour la douzième ou la treizième place. Est-ce vraiment ce que nous voulons ? Je ne le crois pas", a déclaré l'homme fort de Gand, dont le club est concerné par cet exemple.

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