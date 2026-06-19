Des menaces prises au sérieux : la police réagit après les nouvelles actions menées contre Marc Coucke

Les menaces contre Marc Coucke atteignent chaque semaine un nouveau sommet. Après les actions menées au sein du parc animalier Pairi Daiza, la police a décidé de patrouiller près du château appartenant au propriétaire du Sporting d'Anderlecht, pour le protéger.

Le noyau dur des supporters du Sporting d'Anderlecht ne lâche pas le morceau et réclame avec véhémence le départ du propriétaire Marc Coucke. Il y a quelques semaines déjà, un message on ne peut plus clair avait été laissé au centre d'entraînement de Neerpede, sous forme de graffitis, reprenant le slogan explicite "Coucke buiten".

Des inscriptions enlevées dès le lendemain par le Sporting d'Anderlecht, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Des supporters se sont également rendus au Lotto Park ainsi qu'au château de Marc Coucke situé à Merelbeke pour y exprimer leur mécontentement via une nouvelle banderole très claire, visant à nouveau le propriétaire des Mauves.

"Sois noble et casse-toi. Ne nous oblige pas...", était-il écrit. "Marc Coucke n'a aucune compréhension du football. Il voit notre club comme une entreprise, pas comme un supporter", confiait récemment un membre du noyau dur à nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad.

Une protection policière autour du château de Marc Coucke à Merelbeke

Ces derniers jours, de nouvelles banderoles sont apparues, et certains membres du BCS ont également mené leur campagne au sein du parc animalier Pairi Daiza, co-propriété de l'homme d'affaires néerlandophone. Des menaces désormais prises très au sérieux par les services de police, qui ont décidé de mettre en place une surveillance autour du château de Marc Coucke.

“Nous prenons ces accusations très au sérieux”, affirme le commissaire Ronny Decuyper, porte-parole de la police Rhode et Schelde, dont dépend Merelbeke. “Cette surveillance n’est pas demandée par Marc Coucke lui-même, mais résulte de notre propre analyse. La patrouille près de son domicile s’inscrit dans un trajet plus large que la police doit effectuer chaque jour."





"Coucke dispose lui-même d’un système de sécurité, mais nous voulons aussi être visibles dans l’espace public. Les gens doivent savoir que nous nous soucions de leur sécurité. D’ailleurs, nous ferions la même chose pour n’importe quel autre citoyen", précise-t-il dans Het Nieuwsblad.