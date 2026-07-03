Anderlecht retient son souffle avant Hammarby : les nouvelles de la blessure de Nathan De Cat

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Anderlecht retient son souffle avant Hammarby : les nouvelles de la blessure de Nathan De Cat
Photo: © photonews
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Victime d'un pépin musculaire, Nathan De Cat sera éloigné des terrains pendant trois semaines au total et sera donc disponible pour le deuxième tour préliminaire de l'Europa League contre Hammarby... pour autant qu'il soit toujours un joueur du Sporting d'Anderlecht, bien évidemment.

Sous les ordres du Portugais Vitor Bruno, la préparation n'a pas commencé sous les meilleurs auspices pour le Sporting d'Anderlecht, qui a perdu trois joueurs sur blessure dès les premières séances d'entraînement.

Ilay Camara et Lucas Hey, d'abord. Victimes d'une fracture, les deux défenseurs ont été opérés et manqueront le deuxième tour préliminaire de l'Europa League contre Hammarby, dont le match aller est déjà prévu le 23 juillet. Leur début de championnat est également menacé.

Pas de blessure importante pour Nathan De Cat

Dimanche, c'est Nathan De Cat qui quittait la séance d'entraînement sur blessure. Et selon nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, le verdict est tombé pour la pépite des Mauves, qui sera écarté des terrains durant trois semaines en raison d'une blessure musculaire. Une absence prolongée semble écartée pour le joueur de 17 ans, qui devrait, lui, bien être en mesure de tenir sa place face au club suédois... s'il appartient toujours au Sporting d'Anderlecht, évidemment.

Car on le sait, le tout jeune Diable Rouge, qui ne fait cependant pas partie de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026, est fortement courtisé sur le marché des transferts. Hoffenheim aurait notamment transmis une première offre au Sporting d'Anderlecht et aurait un accord verbal avec le jeune joueur, tandis que le PSV Eindhoven serait également rentré dans la course pour tenter de le recruter.

Il sera là comme Hammarby... s'il appartient toujours à Anderlecht

Une blessure plus importante aurait évidemment compromis les chances de transfert de Nathan De Cat, qui arrive en fin de contrat l'été prochain, qui n'a pas l'intention de prolonger son contrat et pour qui le Sporting d'Anderlecht réclame jusqu'à 30 millions d'euros. Un montant qui sera difficile à atteindre dans ces conditions, malgré l'intérêt pour Nathan De Cat qui existe aux quatre coins de l'Europe, y compris dans les plus grands clubs.

Lire aussi… Une aubaine pour Anderlecht ? Un autre grand club entre dans la course pour Nathan De Cat

Il faut dire que le natif de Vilvoorde a crevé l'écran depuis son arrivée au sein de l'équipe première, lui qui a pratiquement porté le Sporting d'Anderlecht à bout de bras dans une saison une nouvelle fois délicate pour les Mauves, qui s'est terminée par une quatrième place à l'issue des Champions Play-Offs et par une défaite en finale de la Coupe de Belgique face à l'Union Saint-Gilloise.

Une conséquence logique après avoir joué près de 3.500 minutes à 17 ans ?

Rapidement devenu un indéboulonnable, De Cat a participé à 46 rencontres officielles sous les couleurs anderlechtoises la saison dernière, pour un total de près de 3.500 minutes. Un bilan énorme pour un aussi jeune joueur, qui a logiquement tiré la langue dans des Champions Play-Offs où il avait également été victime d'une petite blessure.

Il n'est d'ailleurs pas interdit que ce nouveau pépin musculaire soit en partie causé par une surcharge survenue en fin de saison dernière. Marqué de près par tous ses adversaires, Nathan De Cat a été épargné des grosses blessures depuis le début de sa carrière, élément que cherche à perpétuer Vitor Bruno, notamment en obligeant le port de protège-tibias y compris à l'entraînement, protège-tibias que n'avait pas l'habitude de porter Nathan De Cat.

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