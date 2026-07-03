Bientôt de retour en Pro League ? Antoine Sibierski sur les traces d'une déception de La Gantoise

Scott Crabbé, journaliste football
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Bientôt de retour en Pro League ? Antoine Sibierski sur les traces d'une déception de La Gantoise
Photo: © photonews

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Anderlecht continue à prospecter en défense. Antoine Sibierski serait cette fois sur les traces d'un international suédois, pas totalement inconnu des suiveurs de Pro League.

Avec Giulian Biancone et Léo Pétrot, Anderlecht a déjà injecté une bonne dose d'expérience à son arrière-garde. Et cela pourrait bien se poursuivre. Selon le Hamburger Abendblatt, le Sporting s’intéresse en effet à Eric Smith, un défenseur suédois de 29 ans actif à Sankt Pauli. International suédois depuis peu, il participe actuellement à la Coupe du Monde (malgré un temps de jeu égal à celui d'Axel Witsel et Zeno Debast réunis).

Smith connaît déjà le football belge, même si son expérience en expérience en Pro League reste assez menue. En 2018, il a quitté l’IFK Norrköping pour signer à La Gantoise. Mais pour sa première expérience à l'étranger, il n’a jamais réellement percé chez les Buffalos. Il n'a ainsi disputé que trois matchs avec Gand sous les ordres de Jess Thorup, avant d’être prêté à Tromsø, Norrköping et St. Pauli, qui l'a définitivement acquis en juillet 2021.

Eric Smith bientôt de retour en Belgique ?

Le natif d'Halmstad a fini par se stabiliser en Allemagne. Titulaire régulier dans le onze de base d'Alexander Blessin cette saison encore, il en est désormais à 141 matchs disputés pour Sankt Pauli

La descente du club en deuxième division apparaît comme une occasion à saisir pour les clubs désireux de l'accueillir. Et des candidats, il y en a. Outre Anderlecht, Bologne, Birmingham et Burnley seraient également sur les rangs.


Pour l’instant, aucune offre concrète n’aurait encore été formulée. Sankt Pauli en espèrerait deux millions. Un prix fixé en guise de compromis pour un joueur dont la valeur marchande est estimée à cinq millions d'euros par Transfermarkt mais qui entre dans sa dernière année de contrat. Vu la concurrence, Anderlecht devra toutefois se montrer convaincant, notamment pour griller la politesse au Bologne de Domenico Tedesco.

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