Une deuxième offre formulée : l'Union ne lâche pas sa nouvelle cible en défense



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Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! L’Union Saint-Gilloise aimerait se renforcer avec l’arrivée de Milan Hokke, mais n'a pas encore satisfait aux exigences de l'ADO Den Haag. Une deuxième offre a toutefois été formulée.



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