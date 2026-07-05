Officiel : Lokeren attire le fils d'un ancien Soulier d'Or anderlechtois

Après Aruna Dindane, voici Aboubacar Dindane. Le fils de l'ancien attaquant d'Anderlecht rebondit à Lokeren après un début de carrière difficile.

Du côté d'Anderlecht, le nom d'Aruna Dindane résonne encore dans un coin de la tête des supporters les plus nostalgiques. L'attaquant ivoirien était arrivé à Saint-Guidon en droite ligne de l'ASEC Mimosas (le centre de formation qui a offert tant de grands joueurs à la Côte d'Ivoire) et s'est directement imposé au Sporting.

66 buts et 46 assists en 183 matchs pour les Mauves : Dindane a marqué son passage en Belgique de son empreinte, il a d'ailleurs été élu Soulier d'Or en 2003 et deux fois sacré champion de Belgique, en 2000 et 2005. Cela lui a valu un transfert à trois millions du côté de Lens, un prêt à Portsmouth et une fin de carrière au Qatar et à Crystal Palace.

Aboubacar Dindane veut à son tour lancer sa carrière en Belgique

Retraité depuis 2014, Aruna Dindane surveille désormais de près l'éclosion de son fils Aboubacar, né pendant que son champion de père sévissait avec Anderlecht. Désormais âgé de 23 ans, le garçon a débuté sa carrière en France mais n'a encore que peu de référence.

Formé à l'US Vimy (entre Lens et Arras), Dindane a rejoint le CS Avion mais n'a pas réussi à s'y imposer : à peine quatre bouts de matchs en National 2 (cinquième division française) lors de la saison 2021/2022. Sans club depuis trois ans, le joueur cherchait à se relancer.



C'est finalement Lokeren qui a fini par sortir du bois pour se proposer. Aboubacar Dindane a rejoint Daknam il y a une semaine, avec pour objectif de se montrer dans les prochains mois. S'il parvient à faire oublier son manque de rythme et retrouve un peu de confiance, l'attaquant ivoirien pourrait recevoir sa chance en D1B. Il a d'ailleurs reçu un peu de temps de jeu pour le premier match amical de la présaison remporté 1-6 à Oudenaarde.