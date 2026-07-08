Sommer, Ryan, ou une révélation de la Coupe du monde pour remplacer Mignolet au Club de Bruges ?

Le Club de Bruges est à la recherche d'un nouveau gardien d'expérience après l'arrêt de Simon Mignolet. Les pistes de Yann Sommer et Matthew Ryan sont étudiées, celle menant au portier paraguayen de la Coupe du monde, Orlando Gill, aussi.

Qui sera le portier titulaire du Club de Bruges la saison prochaine ? Pas Simon Mignolet, qui arrête, ni Nordin Jackers, qui ne reçoit toujours pas la pleine confiance de la direction, et encore moins Dani Van den Heuvel, parti à Louvain.

La direction des Blauw & Zwart est donc à la recherche d'un nouveau gardien d'expérience, qui pourrait correspondre aux ambitions du club de la Venise du Nord de faire partie des 25 meilleures formations en Europe.

Un critère via lequel les dirigeants brugeois se sont rapprochés de Yann Sommer, gardien de la Suisse, mais aussi de l'Australien Mathew Ryan, qui connaît déjà parfaitement le Jan Breydelstadion pour y avoir évolué entre 2013 et 2015. Un temps sondé, Matz Sels a finalement prolongé son contrat à Nottingham Forest.

Orlando Gill, portier révélation du Paraguay, ciblé par le Club de Bruges

Ce n'est pas tout, puisque selon des sources sud-américaines, le Club de Bruges serait également intéressé par Orlando Gill, le gardien titulaire du Paraguay à la Coupe du monde.

Le portier titulaire du CA San Lorenzo de Almagro, âgé de 26 ans, serait également courtisé par d'autres clubs européens, dont Besiktas, le Torino, la Lazio Rome et Valence. Sous contrat jusqu'au 31 décembre 2027, Orlando Gill devrait donc faire le grand saut et découvrir un championnat européen pour la première fois de sa carrière la saison prochaine.

















Sera-ce au Club de Bruges ? Cela n'est pas impossible, même si les deux parties concernées ont également d'autres options sur la table. Mais une chose est sûre, les performances du gardien paraguayen à la Coupe du monde ont attiré l'attention de nombreux recruteurs. Le principal intéressé est estimé à six millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt.