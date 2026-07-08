Anderlecht et le Club de Bruges sur la piste d'un homme fort de la Coupe du monde

Les recruteurs d'Anderlecht et du Club de Bruges regardent probablement la Coupe du monde en ces mois de juin et juillet. Et les matchs d'un pays dirigé par un de leurs anciens entraîneurs ont attiré leur attention. Surtout un défenseur central.

Le site web camerounais Kick442 affirme que le Club de Bruges et Anderlecht sont sur la piste menant à Mbekezeli Mbokazi. Il s'agit d'un défenseur de 20 ans évoluant en MLS, à Chicago Fire, club d'Hugo Cuypers, mais aussi, depuis peu, de Robert Lewandowski. Mbokazi vient de disputer quatre rencontres avec l'Afrique du Sud lors de la Coupe du monde.

Une concurrence importante

L'intérêt du Club et du RSCA est confirmé par l'expert en transferts Ekrem Konur. La concurrence est toutefois importante, car le Real Bétis, l'Ajax, Utrecht, Sassuolo, le Stade Rennais, l'Eintracht Francfort, Bournemouth et Nottingham Forest sont également sur les rangs.

Mbekezeli Mbokazi n'a manqué aucune minute avec les "Bafana Bafana" lors de la Coupe du monde et a impressionné beaucoup d'observateurs, notamment pour ses qualités physiques. Il est également encensé, par la source mentionnée, pour son audace, sa maturité balle au pied et son calme dans le domaine défensif.

Il a bénéficié de la pleine confiance de Hugo Broos, un homme qui a connu les deux clubs belges comme joueur et entraîneur, et son bon tournoi pourrait lui permettre de découvrir un championnat européen.

Coéquipier d'Hugo Cuypers

Au début de cette année, Mbokazi quittait Orlando Pirates, club phare de son pays natal, pour rejoindre Chicago Fire. Il y a déjà disputé quatorze rencontres avant de prendre part à la Coupe du monde.





A l'époque, le défenseur central avait coûté 2,5 millions d'euros aux Américains, mais ce Mondial a fait grimper sa valeur marchande. Selon Transfermarkt, il faudra au moins débourser 3,5 millions d'euros pour s'attacher ses services. Et certainement beaucoup plus dans la réalité, étant donné son jeune âge qui pourrait en faire une poule aux œufs d'or à moyen terme.

Seulement un intérêt pour le moment

Joel Ordoñez devrait très probablement voler vers d'autres horizons après la Coupe du monde, ce qui forcera le Club de Bruges à recruter un nouveau défenseur.

Anderlecht, de son côté, scrute également le marché des transferts à la recherche de renforts. La défense est l'un des gros chantiers, ce qui pourrait faire de Mbokazi une piste potentielle. Pour l'instant, il ne s'agit toutefois que d'un intérêt et rien de concret n'a encore été entrepris.

Rappelons que le club bruxellois a déjà engagé deux défenseurs avec Giulian Biancone et Léo Pétrot.