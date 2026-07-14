Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

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Le RSC Anderlecht est loin d'en avoir fini sur le marché des transferts. Les Bruxellois veulent encore finaliser plusieurs arrivées dans les semaines à venir et, pour cela, il faudra aussi faire de la place dans le noyau. Moussa N'Diaye ne semble plus faire partie des plans.

Le défenseur sénégalais est revenu cet été à Neerpede après un prêt réussi à Schalke 04. En Allemagne, le latéral gauche de 24 ans a fait forte impression et s’est imposé comme un titulaire. Schalke souhaitait donc le recruter définitivement.

Mais cela s’est avéré compliqué. Anderlecht réclamait une somme comprise entre quatre et cinq millions d’euros, un montant que le club allemand, fraîchement promu, ne pouvait pas débourser.

Anderlecht entrouvre désormais lui-même la porte

Pourtant, un retour à Gelsenkirchen reste toujours possible. Selon Sky Allemagne, Anderlecht a revu sa position et a proposé une nouvelle offre aux Allemands.

Le club bruxellois serait désormais prêt à prêter à nouveau N'Diaye, cette fois avec une option d’achat. De quoi rendre l’opération bien plus abordable pour Schalke 04 et augmenter les chances de voir les deux clubs trouver un accord.

Pour Anderlecht, la démarche est logique. Le club veut rester très actif sur le marché des transferts cet été et travaille en coulisses sur plusieurs renforts. Pour concrétiser ces plans, il faudra aussi laisser partir des joueurs qui n’auront plus un rôle majeur.

Plus une priorité

N'Diaye semble entrer dans cette catégorie. Le défenseur polyvalent a indéniablement des qualités, mais ne figure visiblement plus en tête des priorités sportives. Et avec l’éventuelle arrivée de nouveaux joueurs de couloir, la concurrence pourrait encore s’intensifier à son poste.

Le fait qu’Anderlecht accepte désormais de renoncer à une vente immédiate et privilégie un prêt avec option d’achat montre qu’un départ cet été est devenu plus important que d’encaisser tout de suite une grosse indemnité.

Schalke 04 reste intéressé

Du côté de Schalke, l’intérêt n’a en tout cas jamais disparu. Le club allemand a été très satisfait des prestations de N'Diaye durant son prêt et le considère toujours comme un renfort idéal.

Selon les médias allemands, les nouvelles conditions proposées par Anderlecht sont donc nettement plus réalistes. Le dossier pourrait connaître une évolution dans les prochains jours, même si la situation pourrait aussi dépendre des négociations de Schalke avec Robin Gosens, capable d’évoluer au même poste.

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