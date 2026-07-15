Anderlecht bat son deuxième club néerlandais en amical

Fabien Chaliaud, journaliste football
| Commentaire
Anderlecht bat son deuxième club néerlandais en amical
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Après un partage contre Boulogne et une victoire contre NEC Nimègue, Anderlecht affrontait l'AZ Alkmaar ce mercredi soir. Les "Mauves" se sont imposés grâce à but de Danylo Sikan.

Après avoir battu NEC Nimègue (3-2) en match amical à Tubize, ce samedi, Anderlecht a remporté un nouveau duel contre une formation néerlandaise, l'AZ Alkmaar (1-0).

Pour ce test situé à huit jours du match contre Hammarby en qualification pour l'Europa League, l'entraîneur Vitor Bruno alignait ses trois nouvelles recrues - Biancone, Pétrot et Ambros d'entrée de jeu. Le jeune Noa Ojea, seulement âgé de 16 ans, figurait aussi dans le onze de départ, tout comme Danylo Sikan, l'attaquant ukrainien, plutôt en forme pour le moment. 

Un seul tir en première mi-temps

La première mi-temps est compliquée pour Anderlecht qui n'a tiré qu'à une seule reprise : une frappe lointaine d'Onia Seke, suite à une erreur de Dijkstra. C'est clairement l'équipe néerlandaise qui s'est procurée les meilleures opportunités au cours de ce premier acte. 

Sikan décisif en deuxième période

Il y aura du mieux après la pause et Anderlecht parviendra à émerger grâce à Danylo Sikan peu avant le dernier quart d'heure. Bien servi par Onya Seke, l'Ukrainien a ouvert la marque à la suite d'une frappe d'en dehors du rectangle. Notons qu'un carton rouge a été adressé au joueur de l'AZ, Kwakman. Mais vu le contexte amical de la rencontre, il a tout simplement été remplacé et le match s'est terminé à onze contre onze.


Même si la manière laisse encore à désirer, ce résultat permettra aux Bruxellois d'aborder avec une certaine confiance le déplacement à Hammarby. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
AZ Alkmaar
Danylo Sikan

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/07: Keita - Stankovic - Lukaku

22:40
La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

La même voie que Trossard ? L’agent de Romelu Lukaku réagit à l’intérêt du Beşiktaş et de Fenerbahçe

22:10
Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

Un champion de Belgique avec le Club va-t-il faire capoter le transfert d'un Diable absent du Mondial ?

22:40
Vont-ils le regretter ? Anderlecht laisse encore filer un talent de Neerpede vers un autre club de Pro League

Vont-ils le regretter ? Anderlecht laisse encore filer un talent de Neerpede vers un autre club de Pro League

16:15
Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

Le Standard va s'offrir une autre recrue en Ligue 2 française

21:10
Officiel : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

Officiel : le Standard de Liège a trouvé le remplaçant de Rafiki Saïd

20:49
1
Records, cauchemar d'Mbappé et ballons dans le Rhein : cinq choses à savoir sur Yann Sommer

Records, cauchemar d'Mbappé et ballons dans le Rhein : cinq choses à savoir sur Yann Sommer

20:40
Un beau subside pour le stade d'Habay-la-Neuve

Un beau subside pour le stade d'Habay-la-Neuve

20:10
Officiel: un meneur de jeu japonais du Celtic pour OHL

Officiel: un meneur de jeu japonais du Celtic pour OHL

19:40
Officiel : une vieille connaissance de retour à l’Olympic

Officiel : une vieille connaissance de retour à l’Olympic

19:10
Sire, où sont les Belges ? Les chiffres très interpellants du mercato des clubs de Pro League

Sire, où sont les Belges ? Les chiffres très interpellants du mercato des clubs de Pro League

18:40
Énorme nouveauté arbitrale à l'essai en Challenger Pro League la saison prochaine

Énorme nouveauté arbitrale à l'essai en Challenger Pro League la saison prochaine

18:20
Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger

Le meilleur gardien de Challenger Pro League devrait rejoindre un coach belge à l'étranger

18:00
Victoire encourageante pour la RAAL, qui ira défier un grand club samedi

Victoire encourageante pour la RAAL, qui ira défier un grand club samedi

17:30
Une finale à l'américaine : le halftime show de la Coupe du Monde 2026 fait jaser

Une finale à l'américaine : le halftime show de la Coupe du Monde 2026 fait jaser

17:00
1
Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

Un monument pourrait disparaître : le Bordeaux de Gérard Lopez est au bord du gouffre

16:45
Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

Rudi Garcia a-t-il commis une grosse erreur avec Courtois ? Un membre de son staff surprend !

15:45
3
Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique

Encore plus loin : l'ex-Rouche Senna Miangue quitte la Hongrie pour un défi exotique

15:20
LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde

LIVE Coupe du monde 15/7 : un sélectionneur de plus s'en va après la Coupe du Monde

14:56
Encore plus percutant que Rafiki Saïd ? Pourquoi le Standard voulait absolument Salieu Drammeh

Encore plus percutant que Rafiki Saïd ? Pourquoi le Standard voulait absolument Salieu Drammeh

14:40
Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède

Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht rebondit en Suède

12:30
Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

Clin d'oeil contre Charleroi : un honneur que Théo Leoni n'avait encore jamais connu avec Anderlecht

13:00
C'est officiel : Thomas Meunier va découvrir la Premier League et rejoint plusieurs "belgicains"

C'est officiel : Thomas Meunier va découvrir la Premier League et rejoint plusieurs "belgicains"

14:20
Le cousin d'un Diable Rouge s'engage à l'Olympic Charleroi

Le cousin d'un Diable Rouge s'engage à l'Olympic Charleroi

13:30
🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

🎥 Quels débuts ! Mathis Servais frappe fort pour son premier but avec Millwall

12:00
De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer dans l'histoire par la grande porte

De la D1 Amateurs à la Ligue des Champions : ces Belgicains peuvent entrer dans l'histoire par la grande porte

11:30
Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison

Officiel : la Pro League va adopter une innovation arbitrale du Mondial dès cette saison

11:00
5
C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco

C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco

10:19
2
Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

Officiel : le cousin de Lucas Stassin quitte l'Union Saint-Gilloise pour l'Olympic Charleroi

10:00
Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

Quel sang-froid ! Un ancien de Charleroi offre la qualification sur le fil à son équipe en Ligue des Champions

09:30
Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

07:00
Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

Un transfert à six millions : le Club de Bruges officialise sa troisième arrivée de l'été

08:56
2
"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

"On ne les avait pas vus trop beaux mais ils ont fini bien moches" : la presse française sans pitié

08:30
3
"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

"Ce vaurien ne pose la question que pour ça" : moment de tension autour...de Kevin De Bruyne à Naples

08:00
"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

"L'arbitre avait-il le niveau ?" : Didier Deschamps fulmine après France - Espagne, De la Fuente lui répond

07:30
1
Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

Prêté avec succès, un Mauve ne fait plus partie des plans d'Anderlecht pour cette saison

14/07

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 1
Cambuur Cambuur 07/08 Excelsior Excelsior
NEC NEC 08/08 Telstar Telstar
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 08/08 Willem II Willem II
PSV PSV 08/08 Fortuna Sittard Fortuna Sittard
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 08/08 ADO Den Haag ADO Den Haag
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 09/08 Feyenoord Feyenoord
FC Groningen FC Groningen 09/08 Utrecht Utrecht
Zwolle Zwolle 09/08 Ajax Ajax
Heerenveen Heerenveen 09/08 FC Twente FC Twente
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved