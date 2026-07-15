Anderlecht bat son deuxième club néerlandais en amical

Après un partage contre Boulogne et une victoire contre NEC Nimègue, Anderlecht affrontait l'AZ Alkmaar ce mercredi soir. Les "Mauves" se sont imposés grâce à but de Danylo Sikan.

Après avoir battu NEC Nimègue (3-2) en match amical à Tubize, ce samedi, Anderlecht a remporté un nouveau duel contre une formation néerlandaise, l'AZ Alkmaar (1-0).

Pour ce test situé à huit jours du match contre Hammarby en qualification pour l'Europa League, l'entraîneur Vitor Bruno alignait ses trois nouvelles recrues - Biancone, Pétrot et Ambros d'entrée de jeu. Le jeune Noa Ojea, seulement âgé de 16 ans, figurait aussi dans le onze de départ, tout comme Danylo Sikan, l'attaquant ukrainien, plutôt en forme pour le moment.

Un seul tir en première mi-temps

La première mi-temps est compliquée pour Anderlecht qui n'a tiré qu'à une seule reprise : une frappe lointaine d'Onia Seke, suite à une erreur de Dijkstra. C'est clairement l'équipe néerlandaise qui s'est procurée les meilleures opportunités au cours de ce premier acte.

Sikan décisif en deuxième période

Il y aura du mieux après la pause et Anderlecht parviendra à émerger grâce à Danylo Sikan peu avant le dernier quart d'heure. Bien servi par Onya Seke, l'Ukrainien a ouvert la marque à la suite d'une frappe d'en dehors du rectangle. Notons qu'un carton rouge a été adressé au joueur de l'AZ, Kwakman. Mais vu le contexte amical de la rencontre, il a tout simplement été remplacé et le match s'est terminé à onze contre onze.



Même si la manière laisse encore à désirer, ce résultat permettra aux Bruxellois d'aborder avec une certaine confiance le déplacement à Hammarby.