C'est signé ! Charleroi attire un jeune talent de l'AS Monaco



Photo: © photonews

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google! Le Sporting de Charleroi vient d'enregistrer l'arrivée de Boubakar Dembaga. Le jeune milieu de l'AS Monaco doit notamment pallier le départ d'Etienne Camara.



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