Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Le Sporting de Charleroi est désormais fixé sur l’avenir de Théo Defourny
Photo: © photonews
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Théo Defourny et Charleroi ont décidé de se séparer d’un commun accord, a annoncé le club carolo dans un communiqué publié ce vendredi. Le portier évoluait au Sporting depuis l’été 2024. Il était arrivé en provenance du RWDM Bruxelles.

"Le Sporting de Charleroi et Théo Defourny ont décidé, d’un commun accord, de mettre un terme à leur collaboration. Le gardien est désormais libéré de son contrat ", a écrit le Sporting de Charleroi sur son site web.

Seulement deux matchs avec le Sporting de Charleroi

Théo Defourny n’est apparu qu’à deux reprises sous les couleurs du Sporting de Charleroi. Son passage en terre carolo a notamment été marqué par des blessures, comme le souligne le club.

"Au-delà de ses apparitions sur le terrain, toujours disponible et impliqué, Théo aura également contribué à l’encadrement et à l’accompagnement des autres gardiens. L’ensemble du club le remercie pour son investissement et son comportement tout au long de son passage à Charleroi, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière", a conclu la formation carolo.

Théo Defourny était dans une voie de garage à Charleroi

C’est la solution qui semblait finalement être peut-être la plus logique pour celui qui était dans une claire voie de garage à Charleroi. À 34 ans, difficile de dire ce que va désormais faire le joueur formé à Lyon. Il peut en tout cas désormais se mettre pleinement à la recherche d’un nouveau projet. Reste à voir s’il poursuivra sa carrière en Belgique ou s’il quittera le plat pays, qu’il avait rejoint à l’été 2014 en signant à Virton.

Son passage à Charleroi est clairement le plus compliqué de sa carrière de footballeur professionnel. Avec Molenbeek notamment, il avait par exemple été un pion essentiel du club, disputant pas moins de 97 matchs sous les couleurs bruxelloises entre 2021 et 2024.

Un profil expérimenté, mais une fragilité qui pourrait faire peur à certaines équipes

Son profil expérimenté pourrait inévitablement intéresser des équipes, mais il est vrai que sa fragilité au niveau des blessures pourrait également en refroidir certaines. Il n’a pratiquement plus joué aucun match officiel depuis sa signature au Sporting de Charleroi, hormis ses deux apparitions, et cela en dit malheureusement long sur la période difficile qu’il a connue chez les Zèbres.

En novembre 2024, il s’était affiché sur ses réseaux sociaux sur un lit d’hôpital à la suite d’une luxation de l’épaule. "Un peu plus de deux semaines après ma blessure, opération faite. Place maintenant à quelques semaines de récupération et de revalidation afin de revenir sur le terrain. Merci à tous pour les messages dans ce moment, on se revoit très vite", avait-il déclaré. Il espérait évidemment ensuite revenir et se faire une place au Sporting de Charleroi, mais malheureusement pour lui, cela n’a pas été le cas. Il doit désormais regarder vers l’avenir et essayer de rebondir quelque part, sauf s’il pense déjà à une retraite…

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