Un nouveau vers ses premières minutes avec Anderlecht ? "Il est apte à jouer"

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Un nouveau vers ses premières minutes avec Anderlecht ? "Il est apte à jouer"
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Anderlecht est bien arrivé à Thessalonique pour son duel de demain soir contre le PAOK. Quelques heures après l'atterrissage, Vitor Bruno s'est présenté face à la presse. L'entraîneur du Sporting se la joue prudent.

Tout va très vite dans le football : il y a deux semaines, Vitor Bruno se présentait en conférence de presse après une préparation pas toujours très maîtrisée et en était presque à devoir convaincre que son équipe pouvait réaliser un résultat à Hammarby.

Aujourd'hui, il doit tempérer l'enthousiasme suscité par cette dernière mi-temps réalisée au Lotto Park jeudi dernier : "Ce n'est pas parce que nous avons bien joué contre Hammarby que tout se déroulera aussi facilement cette fois-ci. Chaque match est différent", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Bruno va plus loin : "Si une équipe est favorite, c'est bien le PAOK. Ils ont des joueurs expérimentés, habitués à jouer pour les trophées, et donc à ce genre de matchs. Ils ont battu le Dynamo Kiev, une équipe de Ligue des Champions, au tour précédent. Nous, on est encore en construction".

Vitor Bruno se méfie du PAOK

Anderlecht le sait, il souffrira sans doute dans l'enfer de Toumba, le stade du PAOK. Les supporters grecs sont très chauds et rendront l'ambiance particulièrement hostile. Mais le Sporting a les armes pour y répondre et avait d'ailleurs très bien commencé contre Hammarby.

"Je sais qu'avant le match contre Hammarby, j'avais dit qu'Hammarby était favori. Mais je l'avais expliqué. Hammarby avait déjà disputé douze matchs officiels. Sur ce point, les deux équipes sont à égalité. Mais en termes d'expérience, je donne l'avantage au PAOK", poursuit Vitor Bruno.

Lire aussi… L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht

Plusieurs absents, mais un renfort qualifié

Demain, les Mauves seront privés de Lucas Hey, Killian Sardella, Ilay Camara, Mario Stroeykens et Cédric Hatenboer. Mais ils pourront compter sur Oliver Antman pour la première fois. L'ailier finlandais est arrivé pour plus de quatre millions en provenance des Glasgow Rangers.

"Il est effectivement apte à jouer, mais il faudra attendre pour voir s'il sera titulaire. C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps et que nous connaissons donc bien. Il peut jouer non seulement sur les ailes, mais aussi en pointe. Cela nous offre plusieurs options", le décrit Bruno.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis PAOK - Anderlecht en live sur Walfoot.be à partir de 19:45 (06/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
PAOK

Plus de news

L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht

L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht

20:00
Il a joué avec Vazquez... et Cavani : qui est Luca Langoni, le dribbleur ciblé par Anderlecht ?

Il a joué avec Vazquez... et Cavani : qui est Luca Langoni, le dribbleur ciblé par Anderlecht ?

18:40
Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

Anderlecht devra s'en méfier : pourquoi la star du PAOK a échoué... à l'AS Eupen

15:40
Catastrophe pour l'Union : un cadre de David Hubert out pour plusieurs mois !

Catastrophe pour l'Union : un cadre de David Hubert out pour plusieurs mois !

20:28
"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde

"C’était une super expérience" : Nathan Ngoy revient sur sa première participation à une Coupe du monde

19:30
Michy Batshuayi poussé vers la sortie à Francfort : que devient le buteur belge ?

Michy Batshuayi poussé vers la sortie à Francfort : que devient le buteur belge ?

19:00
Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

Tout était prêt avec l’Union Saint-Gilloise… mais il a refusé de signer : "Le fil rouge de ma carrière"

17:30
OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

OFFICIEL : un ancien du Bayern débarque en Pro League

18:20
Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

Surprise en D1 FFA : un buteur bien connu débarque à l'Olympic...un mois après avoir signé ailleurs

18:00
Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival

Le RFC Liège tiendrait son huitième renfort estival

17:00
"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union Réaction

"Complètement insensé" : Bodø/Glimt s'est fait passer un savon à cause de l'Union

16:30
Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht Analyse

Pourquoi Romelu Lukaku ne reviendra pas cet été à Anderlecht

14:30
1
Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

Luis Figo fustige Gianni Infantino : "Un homme capable d’un tel acte n’a pas sa place dans le football"

16:00
1
Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

Orel Mangala se dirige vers un départ imminent de l’OL

15:10
Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

Jan Vertonghen : "Mes premières semaines à Anderlecht ont été les plus difficiles de ma carrière"

13:00
1
OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

OFFICIEL : un espoir belge passé par la Juventus rejoint un club de Ligue 1

14:34
OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

OFFICIEL : le RWDM annonce le retour d’un joueur formé au club

14:00
📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

📷 Le RFC Seraing présente ses nouveaux maillots

13:40
Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples

Son départ se précise : Romelu Lukaku pas convié à l'entraînement de Naples

12:00
9
Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

Anderlecht passe à l'attaque : une première offre formulée pour une nouvelle recrue offensive

09:00
3
Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

Un talent à polir pour Rik De Mil : La Gantoise tient un nouveau renfort offensif

12:30
"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles Réaction

"Il revient avec une nouvelle fraîcheur" : un Unioniste prêt à faire oublier ses derniers mois difficiles

11:30
Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

Formé en Belgique et en Espagne, ce jeune milieu de terrain attire de gros calibres européens

11:00
La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

La fin de Marc Overmars à l'Antwerp ? Un candidat bien connu chez nous déjà pressenti pour lui succéder

10:30
Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

Il a refusé le numéro 10 : les dessous de l'arrivée de Konstantinos Karetsas au Borussia Dortmund

10:00
Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

Ce talent du BX Brussels de Kompany en route vers un club de premier plan ?

09:30
C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

C'est fait à 99 % : René Mitongo va être rejoint par une star mondiale à Trabzonspor

08:30
"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso

"Il est génial, vraiment" : Lyon a perdu, mais Loïs Openda a réussi ses débuts... et peut rager sur Tolisso

08:00
Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

Première offre du PSG refusée pour Mika Godts : combien Genk pourrait récupérer grâce au transfert

07:40
"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force Réaction

"Ce n'est pas notre genre" : comment l'Union doit retrouver ce qui fait sa force

07:00
1
Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes Analyse

Ibrahim Salah à l'Antwerp : un pari où toutes les parties peuvent être gagnantes

07:20
Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

Le record de vente de Tzolis déjà battu ? Un club italien sous le charme de NicolòTresoldi

23:50
Jérémy Doku a suivi un traitement à base d'une substance interdite pendant le Mondial

Jérémy Doku a suivi un traitement à base d'une substance interdite pendant le Mondial

23:00
Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

Désormais à Burnley, Nicky Hayen cible un gardien de Pro League

22:45
Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

Transfert ou blessure ? David Hubert explique l'absence d'Adem Zorgane et craint pour un autre cadre

22:40
5
Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

Le pari Ilian Hadidi : pourquoi Feyenoord et Dévy Rigaux sont convaincus d'avoir réalisé un gros coup

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Larne Larne 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Ferencváros Ferencváros 0-0 Górnik Zabrze Górnik Zabrze
KuPS KuPS 06/08 CS U Craiova CS U Craiova
Bialystok Bialystok 06/08 Rangers FC Rangers FC
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 06/08 CSKA Sofia CSKA Sofia
Hradec Králové Hradec Králové 06/08 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg 06/08 Pafos FC Pafos FC
Lech Poznan Lech Poznan 06/08 KI Klaksvik KI Klaksvik
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 06/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
PAOK PAOK 06/08 Anderlecht Anderlecht
FC Thoune FC Thoune 06/08 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
SL Benfica SL Benfica 06/08 Hearts Hearts
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved