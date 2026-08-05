Un nouveau vers ses premières minutes avec Anderlecht ? "Il est apte à jouer"

Anderlecht est bien arrivé à Thessalonique pour son duel de demain soir contre le PAOK. Quelques heures après l'atterrissage, Vitor Bruno s'est présenté face à la presse. L'entraîneur du Sporting se la joue prudent.

Tout va très vite dans le football : il y a deux semaines, Vitor Bruno se présentait en conférence de presse après une préparation pas toujours très maîtrisée et en était presque à devoir convaincre que son équipe pouvait réaliser un résultat à Hammarby.

Aujourd'hui, il doit tempérer l'enthousiasme suscité par cette dernière mi-temps réalisée au Lotto Park jeudi dernier : "Ce n'est pas parce que nous avons bien joué contre Hammarby que tout se déroulera aussi facilement cette fois-ci. Chaque match est différent", explique-t-il, cité par Het Laatste Nieuws.

Bruno va plus loin : "Si une équipe est favorite, c'est bien le PAOK. Ils ont des joueurs expérimentés, habitués à jouer pour les trophées, et donc à ce genre de matchs. Ils ont battu le Dynamo Kiev, une équipe de Ligue des Champions, au tour précédent. Nous, on est encore en construction".

Vitor Bruno se méfie du PAOK

Anderlecht le sait, il souffrira sans doute dans l'enfer de Toumba, le stade du PAOK. Les supporters grecs sont très chauds et rendront l'ambiance particulièrement hostile. Mais le Sporting a les armes pour y répondre et avait d'ailleurs très bien commencé contre Hammarby.

"Je sais qu'avant le match contre Hammarby, j'avais dit qu'Hammarby était favori. Mais je l'avais expliqué. Hammarby avait déjà disputé douze matchs officiels. Sur ce point, les deux équipes sont à égalité. Mais en termes d'expérience, je donne l'avantage au PAOK", poursuit Vitor Bruno.



Lire aussi… L'enthousiasme revient : une première depuis trois ans pour Marc Coucke à Anderlecht›

Plusieurs absents, mais un renfort qualifié

Demain, les Mauves seront privés de Lucas Hey, Killian Sardella, Ilay Camara, Mario Stroeykens et Cédric Hatenboer. Mais ils pourront compter sur Oliver Antman pour la première fois. L'ailier finlandais est arrivé pour plus de quatre millions en provenance des Glasgow Rangers.

"Il est effectivement apte à jouer, mais il faudra attendre pour voir s'il sera titulaire. C'est un joueur que nous suivons depuis longtemps et que nous connaissons donc bien. Il peut jouer non seulement sur les ailes, mais aussi en pointe. Cela nous offre plusieurs options", le décrit Bruno.