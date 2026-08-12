L'UEFA veut faire marche arrière avec la VAR !

La VAR a-t-elle pris trop de place dans le monde du football ? Oui, selon le responsable de la commission des arbitres de l'UEFA, Roberto Rosetti, qui souhaite faire marche arrière et rendre davantage de responsabilités à l'arbitre principal de la rencontre.

Roberto Rosetti veut que la VAR fasse un pas en arrière. Le responsable de la commission des arbitres de l'UEFA estime que la technologie vidéo est trop souvent utilisée pour des détails infimes et craint que l'objectif initial ne soit perdu de vue. Pour lui, l'arbitre sur le terrain doit redevenir l'élément central des décisions.

Le responsable des arbitres de l'UEFA remet l'utilisation de la VAR en question

Selon la BBC, Rosetti a défendu son avis le mois dernier lors du lancement de Clear Line, une nouvelle plateforme de l'UEFA destinée à apporter plus de clarté sur les moments où la VAR doit ou non intervenir. Son message était remarquablement tranchant.

"Nous sommes conscients qu'il n'y a actuellement nulle part de réelle satisfaction quant à la manière dont la VAR influence le football", a déclaré Rosetti. Ce qui le dérange surtout, c'est la mise en exergue de contacts minimes ou de millimètres. "Nous voulons éviter les situations microscopiques. Le contexte est extrêmement important. C'est du football, pas une PlayStation."

Trop de contrôle sur des phases pas assez évidentes

Roberto Rosetti estime que beaucoup trop de contrôles ont eu lieu ces dernières années. Selon lui, la VAR doit surtout être utilisée pour des erreurs manifestes, pas pour disséquer entièrement chaque phase litigieuse. "C'est l'arbitre qui doit diriger le match", a-t-il appuyé. L'UEFA veut donc redonner davantage de responsabilité à l'homme sur le terrain tout en devenant plus cohérente dans l'application des règles.

Cela reste difficile, selon Rosetti, car les interprétations varient d'un pays à l'autre. Par exemple, la main n'est pas toujours jugée de la même manière en Angleterre qu'ailleurs. Une uniformité totale lui paraît donc irréaliste, mais l'UEFA veut réduire ces écarts.





Des vérifications de maximum 90 secondes

La durée des vérifications VAR est également un point d'attention important. Selon Rosetti, un contrôle ne devrait en principe pas durer plus de nonante secondes. Lorsqu'on regarde des images pendant de longues minutes, la décision risque, selon lui, de perdre en crédibilité.

Avec Clear Line, l'UEFA veut en outre créer davantage de transparence. Les supporters, les joueurs et les clubs doivent pouvoir, après les matches de Coupe d'Europe, consulter pourquoi certaines décisions ont été prises et comment des phases similaires ont été jugées auparavant.

"Ce n'est pas une page pour les arbitres", explique Rosetti. "Elle est destinée aux clubs, aux joueurs et aux fans." La direction est donc claire : moins de chasse aux erreurs microscopiques, des décisions plus rapides et un regain de confiance dans l'arbitre sur le terrain.