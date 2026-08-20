Officiel : un ancien grand espoir d'Anderlecht raccroche les crampons à 27 ans

Jorn Vancamp a vécu toute sa carrière avec cette étiquette d'ancien grand talent d'Anderlecht. Il va désormais passer de l'autre côte de la barrière, pour former les jeunes sur les erreurs à ne pas faire.

Avec 6 buts en 7 matchs, Jorn Vancamp faisait partie de cette génération dorée anderlechtoise qui s'est hissée en demi-finale de Youth League après avoir écarté Barcelone ou encore Arsenal. Aux côtés d'Antoine Bernier, Wout Faes, Mile Svilar ou encore Nathan De Medina, il avait finalement dû rendre les armes contre Chelsea, qui alignait notamment Cole Palmer et Tammy Abraham

Vancamp a même réussi à apparaître à deux reprises avec l'équipe première, dont une titularisations en Europa League sous les ordres de René Weiler. Mais la concurrence a incité le Sporting à le céder au Beerschot.

Jorn Vancamp s'est longtemps cherché

Les Rats l'avaient ensuite prêté au FC Eindhoven, avant de le laisser quelques mois sans club. Dos au mur, le jeune attaquant s'était relancé en Finlande, avant de revenir chez les U23 d'OHL. On l'a ensuite connu dans les divisions inférieures, du côté de la RAAL, de Virton ou de Dessel Sport.

Malgré une saison à 21 buts chez les Loups et encore un bon ratio à Dessel ces derniers mois, sa carrière ne prend pas le chemin attendu. Face à ce constat, le joueur a posé un choix fort : il a décidé de mettre fin à son parcours professionnel à 27 ans.

Nouvelle fourmi ouvrière de la formation anversoise

Jorn Vancamp taquinera désormais le cuir pour le plaisir à Halsteren, une équipe amateure néerlandaise. Parallèlement, il intègre également le centre de formation de l'Antwerp, il y sera en charge de la formation des jeunes du Great Old, notamment en tant que coach d'équipes de 8 contre 8.





Il pourra ainsi faire profiter les jeunes Anversois de son vécu, que ce soit son passage à Neerpede ou à la difficulté de confirmer par après.