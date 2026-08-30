Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 30/8
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Deux clubs de Pro League se disputent le même attaquant : son prix pourrait rapidement grimper
La Gantoise s'intéresse à Lenny Joseph pour renforcer son attaque. Mais les Buffalos ne sont pas seuls : Genk et Feyenoord suivent le joueur. (Lire la suite)
Genk prépare un joli coup : un international de 23 ans a passé sa visite médicale
Genk prépare l'arrivée de Benjamin Tahirovic. Le milieu de terrain bosnien a réussi sa visite médicale et devrait rejoindre les Limbourgeois sous la forme d'un prêt avec option d'achat. (Lire la suite)
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