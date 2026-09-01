Aucun regret pour Cedric Hatenboer : "J’ai énormément appris à l’entraînement et lors des matches amicaux"

ESPN Nederland est revenu sur le transfert de Cedric Hatenboer au Sparta Rotterdam. Le milieu de terrain veut se relancer dans sa ville natale et ne nourrit pas de regret quant à son passage à Anderlecht.

Anderlecht est parvenu à se débarrasser de Cedric Hatenboer et à récupérer sa mise. Le Néerlandais ne s'est jamais imposé au Lotto Park et c'est le Sparta Rotterdam qui s'est offert, pour quatre ans, les services du milieu de terrain de 21 ans. Une opération historique pour le Sparta, qui n’avait encore jamais dépensé autant pour un joueur.

Un montant historique

ESPN Nederland est revenu sur ce transfert qui est l’aboutissement d’un dossier travaillé de longue date. Le club de Rotterdam était en contact avec le joueur depuis le début de l’été, mais devait attendre qu’Anderlecht accepte de le laisser partir. "Il fallait attendre le moment où il pourrait quitter son club", explique l’entraîneur Rogier Meijer.

Originaire de Rotterdam, Hatenboer a finalement choisi de rentrer chez lui, séduit par le projet du Sparta et le discours de son entraîneur. "Le coach a une bonne vision, ce sont des gars sympas et c’est évidemment ma ville natale", confie le désormais ancien anderlechtois.

Cedric Hatenboer avait rejoint Anderlecht en 2025 pour plus de deux millions d’euros, alors qu'il était convoité par plusieurs grands clubs néerlandais. Malgré cet investissement, le blondinet ne s'est jamais imposé dans la capitale. Deux étés de suite, ses possibilités de jouer avec l’équipe première sont restées limitées.

Aucun regret d'être venu à Anderlecht

Cedric Hatenboer ne regrette pourtant pas son passage à Anderlecht. Il estime avoir beaucoup appris au contact de joueurs expérimentés et lors des entraînements. "On peut toujours regarder en arrière, mais cela ne sert à rien. Bien sûr, il m’arrive de me demander si j’aurais dû faire un autre choix lorsque je traverse une période difficile, avoue Cedric Hatenboer. Mais au final, j’ai fait ce choix et je dois l’assumer. Et c’est ce que je fais." Désormais, son objectif est clair : retrouver du temps de jeu et poursuivre sa progression en Eredivisie.





L’entraîneur du Sparta compte d’ailleurs lui offrir cette opportunité. "Il doit pouvoir jouer une saison entière. S’il y parvient, il pourra montrer toutes ses qualités", estime Rogier Meijer.

Cedric Hatenboer se dit prêt physiquement et espère rapidement avoir l’occasion de se mettre en évidence sous ses nouvelles couleurs.