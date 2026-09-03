Rik De Mil a trouvé la formule gagnante : La Gantoise impressionne et signe un 12 sur 12

La Gantoise poursuit son excellent début de saison avec une quatrième victoire en quatre matchs. OHL est dernier et attend son premier point.

La Gantoise arrivait en pleine confiance avec un 9 sur 9 en championnat et aucune défaite sur la scène européenne. OHL n'avait pas pris le moindre point. Rik De Mil a gardé le même onze que celui qui avait battu le Club de Bruges.

Comme dimanche, Wilson et Benes étaient à nouveau titulaires avec La Gantoise. La victoire permettait aux Buffalos de rejoindre Charleroi en tête du classement. En face, OHL cherchait ses premiers points de la saison et Timmy Simons avait décidé de modifier plusieurs éléments de son onze.

Timmy Simons lance quatre nouveaux joueurs

Lawrence, Yamada, Lakomy et Opoku faisaient leur apparition dans le onze louvaniste. Simons devait composer sans Schrijvers, suspendu, ainsi que sans Ikwuemesi, Nyakossi et Traoré. Plusieurs nouveaux visages débutaient la rencontre, tout comme Opoku, formé au club.

Ces changements n'ont pas réveillé OHL en première période. Les Louvanistes n'ont produit que 0,02 xG et leur seule tentative est venue de Wouter George, dont la frappe est passée à côté du but de Roef.

Araujo débloque la situation après la pause pour La Gantoise

Avec cinq corners en 45 minutes, les Gantois avaient affiché plus de présence et de domination, mais sans parvenir à marquer. Ceux qui étaient en train de manger un durum, de boire une bière ou de fumer une cigarette au coup d'envoi de la seconde période ont raté l'ouverture du score.





La première occasion de la seconde période a fait mouche : Araujo n'a eu aucun mal à reprendre le centre en retrait de Sonko. Quelques instants plus tard, Van Der Heyden a manqué de peu le 2-0 de la tête sur une occasion en or.

OHL a eu quelques possibilités et amené le danger devant le but de Davy Roef, sans parvenir à trouver l'ouverture. La Gantoise a résisté jusqu'au bout et poursuit son sans-faute avec un 12 sur 12. Les Louvanistes n'ont toujours pas pris le moindre point.