Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"
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Une nouvelle fois décisif en provoquant le penalty converti par Dennis Ayensa, Adnane Abid est le meilleur joueur du Standard depuis le début de la saison. Arrivé en provenance du Patro Eisden et en progression durant les derniers Europe Play-Offs, le Verviétois atteint un niveau qui surprend tout le monde. Y compris son entraîneur, Vincent Euvrard.

Adnane Abid est l'un des meilleurs joueurs du championnat depuis le début de la saison. Auteur de deux buts et deux passes décisives lors des quatre premiers matchs, l'ailier des Rouches s'est une nouvelle fois montré décisif en provoquant le penalty converti par Dennis Ayensa, samedi soir.

Ses coups de rein, rapides, virevoltants, dévastateurs, ont fait passer une sale soirée à la défense anversoise. En contre-attaque notamment, il est systématiquement l'homme cherché par ses coéquipiers, lui qui est encore meilleur lorsqu'il reçoit le ballon déjà lancé, et non à l'arrêt comme le privilégiait son coéquipier de la saison dernière, Rafiki Saïd. L'une d'elles aurait dû lui donner un assist, mais Nguene n'a pas trompé Nozawa (35e).

Adnane Abid surprend même Vincent Euvrard au Standard

Élu homme du match pour la deuxième fois de la saison après le déplacement à Malines, le Verviétois n'a reçu que des louanges au coup de sifflet final, que ce soit dans nos notes ou dans celles de nos confrères, mais aussi sur les réseaux sociaux, dans la bouche de son coéquipier Dennis Ayensa, mais aussi dans celle de son entraîneur, Vincent Euvrard.

"Il était impressionnant. Il a atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an. Il vient d'enchaîner cinq très bonnes prestations et a joué toutes les minutes de la saison. Il parvient également à alimenter ses statistiques, ce qui lui manquait la saison dernière", a expliqué le T1 des Rouches.

Lire aussi… Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"
"L'enchaînement des matchs lui a donné de la confiance, au même titre que son premier but et son premier assist. Et puis, il y a des jours comme aujourd'hui où tout va bien, tout réussit et où il peut grandir dans le match. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il l'avait déjà fait avant. Mais pas aussi longtemps et en enchaînant de cette manière", a conclu Vincent Euvrard, séduit.

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