Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

En fin de saison dernière, Carl Hoefkens avait été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda. Un soulagement pour l'entraîneur belge après qu'il ait échoué à empêcher la relégation de son équipe en D2 néerlandaise. Mais la défaite de ce week-end à Waalwijk lui a été fatale.

Carl Hoefkens n'est plus l'entraîneur du NAC Breda. Le club néerlandais a annoncé ce lundi s'être séparé de son coach, qui avait pourtant été confirmé dans ses fonctions en mai dernier après la relégation en Keuken Kampioen Divisie.

La pression était énorme sur Hoefkens, car le NAC Breda vise naturellement une remontée directe en Eredivisie. Or, en cinq matchs, le NAC n'a gagné que deux rencontres et occupe la 11e place au classement en Eredivisie.

Carl Hoefkens licencié après des résultats insuffisants

Insuffisant, et la deuxième défaite de la saison, 4 buts à 2 au RKC Waalwijk, aura donc été celle de trop pour Carl Hoefkens. "Malheureusement, certains points d'amélioration signalés lors de l'évaluation n'ont pas été respectés, ce qui pousse le NAC a prendre cette décision nécessaire", lit-on dans le communiqué du club néerlandais.

NAC en Hoefkens uit elkaar



NAC heeft vandaag het dienstverband met trainer Carl Hoefkens per direct beëindigd.



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Carl Hoefkens était à la tête du NAC Breda depuis 2024. La saison passée, l'ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard n'a pas pu empêcher la relégation de son équipe en D2. Un retour en Belgique avait été fréquemment évoqué, y compris après sa prolongation au NAC : OHL avait envisagé longtemps d'en faire son T1 pour la saison 2026-2027.





Au vu de la situation louvaniste (OHL ne compte aucun point après cinq journées), il n'est pas inenvisageable que Carl Hoefkens soit l'un des premiers à profiter du fameux carrousel des entraîneurs qui se mettra tôt ou tard en branle en Jupiler Pro League...