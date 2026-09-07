Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Carl Hoefkens prend la porte, quelques mois après avoir été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

En fin de saison dernière, Carl Hoefkens avait été confirmé dans ses fonctions par le NAC Breda. Un soulagement pour l'entraîneur belge après qu'il ait échoué à empêcher la relégation de son équipe en D2 néerlandaise. Mais la défaite de ce week-end à Waalwijk lui a été fatale.

Carl Hoefkens n'est plus l'entraîneur du NAC Breda. Le club néerlandais a annoncé ce lundi s'être séparé de son coach, qui avait pourtant été confirmé dans ses fonctions en mai dernier après la relégation en Keuken Kampioen Divisie. 

La pression était énorme sur Hoefkens, car le NAC Breda vise naturellement une remontée directe en Eredivisie. Or, en cinq matchs, le NAC n'a gagné que deux rencontres et occupe la 11e place au classement en Eredivisie.

Carl Hoefkens licencié après des résultats insuffisants 

Insuffisant, et la deuxième défaite de la saison, 4 buts à 2 au RKC Waalwijk, aura donc été celle de trop pour Carl Hoefkens. "Malheureusement, certains points d'amélioration signalés lors de l'évaluation n'ont pas été respectés, ce qui pousse le NAC a prendre cette décision nécessaire", lit-on dans le communiqué du club néerlandais.

Carl Hoefkens était à la tête du NAC Breda depuis 2024. La saison passée, l'ancien entraîneur du Club de Bruges et du Standard n'a pas pu empêcher la relégation de son équipe en D2. Un retour en Belgique avait été fréquemment évoqué, y compris après sa prolongation au NAC : OHL avait envisagé longtemps d'en faire son T1 pour la saison 2026-2027.

Au vu de la situation louvaniste (OHL ne compte aucun point après cinq journées), il n'est pas inenvisageable que Carl Hoefkens soit l'un des premiers à profiter du fameux carrousel des entraîneurs qui se mettra tôt ou tard en branle en Jupiler Pro League...

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eerste Divisie
Eerste Divisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
NAC
Carl Hoefkens

Plus de news

Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

Encore un délai pour le stade du Club de Bruges : "De l'argent jeté par les fenêtres..."

15:00
Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht? Analyse

Bonne nouvelle pour les Futures, mauvaise nouvelle pour les jeunes : Neerpede victime du mercato d'Anderlecht?

14:40
Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

Le carrousel des coachs a commencé : un entraîneur de Serie A prend déjà la porte

14:20
Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

Ruben Van Bommel a envoyé son adversaire à l'hôpital : plusieurs semaines d'absence

13:30
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant

13:00
Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

Frédéric Taquin pourrait reprendre du service : deux portes s'ouvrent à l'étranger

12:30
"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

"En termes de contenu, il en faut plus" : Philippe Albert interpelle Anderlecht sur son manque d'efficacité

12:00
Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées

11:40
3
Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans la même équipe ? Un projet exceptionnel se prépare

11:20
"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou Interview

"L'homme qui valait 35 millions" a frustré Anderlecht : Lucca Brughmans réagit à son transfert fou

10:40
La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

La presse anglaise ne rate pas Senne Lammens : le Diable Rouge loin de faire l'unanimité

11:00
Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

Gianni Infantino perd le soutien de la Belgique : l'Union belge réclame des comptes

10:06
"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap Interview

"J'ai l'expérience de ma saison dernière" : comment Rayan Touzghar peut aider le Standard à garder le cap

09:40
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur

09:30
"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

"Avec 11 points sur 15…" : Philippe Albert revient sur le très bon départ du Standard

09:03
🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

🎥 Premier match et premier but : Lucas Stassin démarre fort avec Séville

08:32
"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

"Un sentiment fantastique pour lui" : Rik De Mil heureux de retrouver l'un de ses hommes

08:10
"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

"Il deviendra le futur gardien de l'équipe nationale" : Lucca Brughmans met tout le monde

07:30
Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

Saelemaekers, Moreira et De Winter titulaires : Milan craque à la 92e face à la Juventus

07:00
Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

Au Standard, Adnane Abid marche sur l'eau : "Il atteint un niveau que je ne lui aurais pas donné il y a un an"

06:00
Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk

05:00
1
Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

Un missile téléguidé face à Lammens : Everton arrache le partage contre United à quelques secondes de la fin

23:00
Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

Un triste record pour OHL : Beveren enfonce les Louvanistes dans la crise

22:40
"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

"On a fait le match qu'on voulait faire" : l'un des meilleurs Mauves face à Genk relativise le résultat

22:00
"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

"Notre objectif était de gagner, mais..." : Jess Thorup satisfait du point pris par Genk à Anderlecht

22:20
"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

"Il y avait un bon gardien en face" : Lucca Brughmans a écœuré Anderlecht

21:40
La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

La défense solide, le reste trop léger : les notes d'Anderlecht contre le KRC Genk

21:10
Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

Challenger Pro League : les Francs Borains déroulent contre Lokeren, le RFC Liège peut s'en vouloir

21:25
LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0) Live

LIVE : Anderlecht pousse, le match se débride (0-0)

19:58
Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

Frustrant ou encourageant ? Anderlecht patine contre le Racing Genk et doit se contenter du match nul

20:23
Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

Arsenal avait flairé le bon coup : l'ancien Brugeois Tzolis déjà décisif avec les Gunners

20:40
D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

D1 FFA : Meux arrache la victoire sur le fil, le RWDM assure et Charleroi cale face à Flénu

20:00
Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

Premiers pas cauchemardesques pour Zakaria El Ouahdi en Bundesliga : Hambourg prend l'eau

19:30
Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas" Interview

Dennis Ayensa, buteur à nouveau épanoui au Standard : "Je botterai les fesses d'Abid s'il ne court pas"

18:40
Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

Un ancien champion d'Angleterre au chevet de Nicky Hayen et Burnley

19:00
Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

Vitor Bruno fait tourner, et pas un peu : plusieurs nouvelles têtes dans le onze d'Anderlecht

17:57

Plus de news

Les plus populaires

Eerste Divisie

 Journée 5
RKC RKC 4-2 NAC NAC
Almere City Almere City 0-1 Ajax Ajax
Vitesse Vitesse 2-1 TOP Oss TOP Oss
Helmond Sport Helmond Sport 4-2 VVV - Venlo VVV - Venlo
Emmen Emmen 5-3 FC Volendam FC Volendam
Heracles Heracles 5-0 De Graafschap De Graafschap
Dordrecht Dordrecht 3-6 Jong AZ Jong AZ
MVV MVV 1-1 Roda JC Roda JC
Utrecht Utrecht 20:00 Eindhoven Eindhoven
PSV PSV 20:00 Den Bosch Den Bosch

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Charleroi et le Standard au top, la RAAL et Anderlecht à la peine : notre baromètre de JPL après cinq journées JoBg JoBg a propos de Des choix surprenants ? Vitor Bruno s'explique après la déception contre Genk Pogi Pogi a propos de Un champion du monde proposé à Anderlecht : les dessous du mercato de Sibierski Albert Dupont Albert Dupont a propos de Vincent Euvrard analyse un succès mérité : "Peut-être le meilleur match depuis que je suis au Standard" den strep den strep a propos de 🎥 La merveille de Kamiel Van de Perre : "Je pense qu'il ne savait pas lui-même qu'il en était capable" den strep den strep a propos de La Louvière au tapis : les Loups balayés au Stayen JoBg JoBg a propos de La réception de Genk sera un gros test : Vitor Bruno, cette fois, doit changer quelque chose Pogi Pogi a propos de "Il nous l'a bien mis à l'envers" : Mardochée Nzita s'est accroché, mais n'a pas su arrêter Adem Zorgane Eric Stevens Eric Stevens a propos de Une nouvelle règle que personne ne comprend : "L'arbitre a dit qu'ils avaient commis une erreur" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Un Brugeois déçoit en ce début de saison, Ivan Leko le défend à sa manière Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved