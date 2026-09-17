"Notre objectif est de nous battre pour le titre" : un cadre du KRC Genk se montre ambitieux

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Rafiu Durosinmi a été très clair sur l'objectif du KRC Genk cette saison. L'attaquant nigérian veut se battre pour le titre de champion avec les Limbourgeois.

Genk a pris neuf points jusqu'à présent. Les Limbourgeois se sont imposés à deux reprises, ont partagé l'enjeu trois fois et n'ont concédé qu'une seule défaite. Ce sont surtout les nombreux matchs nuls qui empêchent actuellement Genk de se rapprocher des premières places.

"Ce n'est absolument pas là que nous voulons être", nous confie Rafiu Durosinmi. "Je suis convaincu que nous allons bientôt retrouver le haut du classement. En tant qu'équipe, nous devons simplement faire mieux. Nous ne voulons pas être dans cette position et nous ne voulons pas non plus continuer à enchaîner les matchs nuls. Nous voulons toujours jouer pour prendre les trois points, car notre objectif est de nous battre pour le titre."

Rafiu Durosinmi croit pleinement en le noyau de Genk

Une déclaration ambitieuse de la part de l'attaquant. Genk est traditionnellement plus cité parmi les candidats à l'Europe et aux Champions' Play-offs. Mais Rafiu Durosinmi estime que le groupe actuel n'a aucune raison de se fixer des limites.

"Je vois le groupe que nous avons. Tout le monde est prêt à donner le maximum à chaque entraînement et lors de chaque match. Pourquoi ne pourrions-nous pas rivaliser avec les équipes qui jouent le titre ? Nous en sommes également capables."

Le prochain rendez-vous permettra déjà de mesurer les ambitions limbourgeoises. Genk se déplacera ce week-end au Club de Bruges, champion de Belgique en titre.

Un sérieux test au Jan Breydel

Avec neuf points au compteur, Genk aurait bien besoin d'une victoire pour se rapprocher à nouveau du sommet du classement. Un succès au Jan Breydel donnerait également plus de poids aux propos ambitieux de Rafiu Durosinmi.

Pour le buteur, le message est en tout cas limpide : une neuvième place ne correspond pas au potentiel de Genk. Les Limbourgeois ne veulent pas se contenter de suivre le rythme du subtop et affichent clairement leur volonté de viser plus haut cette saison.

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