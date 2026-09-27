Martin Epolo, frère de Matthieu, décisif dans la performance historique des siens contre Courtrai

Recrue de Heist cet été, Martin Epolo, le frère aîné de Matthieu, s'est montré décisif lors de la qualification historique des pensionnaires de D1 VV pour les seizièmes de finale de la Coupe de Belgique au détriment de Courtrai, avec le but de l'égalisation inscrit dans le temps additionnel ainsi qu'un penalty transformé lors de la séance de tirs au but.

On vous en parlait au mois de juin : le frère aîné de Matthieu Epolo, Martin, se fait son petit nom dans les divisions amatrices, notamment dans le nord du pays.

Après avoir rejoint Heist, en D1 VV, cet été, l'attaquant de pointe de 25 ans a été titularisé deux fois et est monté au jeu à deux reprises lors des quatre premières journées de championnat, avant de recevoir un beau défi ce samedi soir.

Monté au jeu à quinze minutes du terme, il devait inverser la tendance pour Heist face à Courtrai, représentant de D1A et ogre supposé de ces 32es de finale.

Martin Epolo décisif dans la qualification de Heist contre Courtrai

Sauf que Martin Epolo a réussi son coup, et a profité d'un coup franc dévié par le mur, puis de sa justesse dans le rectangle pour égaliser dans le temps additionnel.

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L'ancien joueur du Voorde-Appelterre, du Spoting Kampenhout ou encore de Blanckenberge a ensuite transformé son tir au but durant la séance remportée 5-4 par Heist, qui a signé une qualification historique et assurément l'un des gros coups du week-end.