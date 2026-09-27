Une équipe de Pro League déjà sortie de la Coupe de Belgique

Les deux promus, Courtrai et Lommel, devaient se farcir un tour de Coupe de Belgique de plus que leurs nouveaux petits camarades de Jupiler Pro League. Si les Limbourgeois n'ont pas tremblé, les "Kerels", en revanche, subissent une nouvelle désillusion, alors que leur début en championnat est déjà raté.

Courtrai est la première équipe de Jupiler Pro League à tomber en Coupe de Belgique. Le promu s’est incliné aux tirs au but face à Heist, pensionnaire de D1VV, au terme d’une rencontre particulièrement disputée. De son côté, Lommel, l'autre promu aussi engagé à ce stade la compétition, a parfaitement négocié son entrée en lice en s’imposant 0-2 sur le terrain de Diksmuide Ostende.

Les deux promus, seuls engagés à ce stade de la compétition

La plupart des clubs de Pro League ne feront leur entrée dans la Croky Cup que le mois prochain, à l’occasion des 1/16e de finale. Courtrai et Lommel, les deux promus, devaient toutefois commencer leur parcours un tour plus tôt.

Pour les "Kerels", déjà à la peine en championnat, l’aventure a rapidement tourné au fiasco. Les Courtraisiens ont mené à deux reprises face à Heist, mais ont chaque fois laissé leur adversaire revenir au score. Thierry Ambrose avait ouvert la marque avant l’égalisation d’Owusu. Suf Podgoreanu a ensuite redonné l’avantage au KVK, mais Heist a arraché l’égalisation dans le temps additionnel par l’intermédiaire d’Epolo, le frère du gardien du Standard. Après 120 minutes, les deux équipes étaient toujours à égalité (2-2).

La séance de tirs au but fatale à Courtrai

La séance de tirs au but a finalement souri à Heist, alors que Courtrai avait pourtant pris les devants. Murray-Campbell a envoyé sa tentative sur le poteau, permettant à l’équipe locale de réaliser l’exploit et de s’imposer 5-4.



Reyners et Schoofs ont permis à Lommel de ne pas trembler. Les Limbourgeois ont dominé Diksmuide Oostende 0-2 et retrouveront donc leurs nouveaux petits copains de Pro League en 1/16e de finale.