🎥 La belle réaction du futur adversaire de l'Union SG : "HERE WE COME !!"

Chafik Ouassal, journaliste football
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Nijlen est la seule équipe de D2 VV à avoir atteint les seizièmes de finale de la Croky Cup, le petit Poucet en est maintenant récompensé avec un tirage à la auteur, face au tenant du titre. La joie était de mise dans le camp du KFCN.

Grâce à sa victoire 3-1 contre Rupel Boom, le club anversois de KFC Nijlen s'est qualifié ce week-end pour les seizièmes de finale de la Croky Cup. Le tirage au sort a eu lieu plus tôt dans la journée (lire ICI), et a fait énormément d'heureux chez le pensionnaire de ce qui correspond historiquement à l'ancienne Promotion.

Une belle affiche fêtée depuis un... café

En effet, pour ce club de de D2 VV, ils savaient qu'une grosse affiche les attendrait au tour suivant, mais le fait qu'ils aient été tirés pour affronter l'Union SG rend l'histoire encore plus belle. Le groupe de joueurs du club amateur a regardé le tirage au sort ensemble dans un café et lorsque l'adversaire a été annoncé, la réaction  en disait long.

Nijlen se rendra donc au Parc Duden le week-end du 16 au 18 octobre. Normalement, le club amateur aurait eu l'avantage du terrain, mais comme le stade ne répond pas aux normes, le match se déroulera tout de même au stade Joseph Marien. Mais cela rendra peut-être l'expérience encore plus belle pour les joueurs.

L'Union écrasait Nijlen en amical il y a peu

Nijlen n'est d'ailleurs pas une équipe inconnue pour le club de la capitale. Lors de la préparation de la saison 2024-25, l'Union SG avait joué son tout premier match amical de la reprise face à cette même équipe.

Le vainqueur de la dernière coupe de Belgique l'avait emporté (très) haut la main sur le score de... 0-8. Dennis Eckert Ayensa plantait un coup du chapeau, Christian Makaté et Alessio Castro-Montes un doublé, Cameron Puertas s'illustrait avec trois passes décisives et Elton Kabangu un but.

Enfin, sur la page du club, le KFC Nijlen a lancé un "UNION, HERE WE COME !!" en direction de la capitale.

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