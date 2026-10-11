"Ils n'étaient pas fatigués, vous savez" : les murs du Parc Duden ont tremblé

Scott Crabbé, journaliste football
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"Ils n'étaient pas fatigués, vous savez" : les murs du Parc Duden ont tremblé
Photo: © photonews
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L'Union restait sur six victoires de rang avant la trêve internationale. David Hubert savait cette coupure piégeuse mais attendait tout de même une première mi-temps d'un tout autre calibre. Son équipe n'a d'ailleurs pas su complètement se faire pardonner dans le deuxième acte.

Une seule (double) occasion, sur un centre dangereux de Guilherme et un deuxième ballon repris à côté par Mofokeng : c'est le maigre bilan d'une bien triste première mi-temps de l'Union. On a ainsi vu rentrer David Hubert le visage très contrarié au vestiaire à la mi-temps.

Il a tapé du poing sur la table : "On ne peut pas se permettre de jouer une mi-temps comme ça et croire qu'on va compenser en deuxième. Je l'ai déjà dit. La manière avec laquelle on veut jouer nécessite d'être à 100% pour que l'adversaire ne puisse pas tenir. Aujourd'hui, on était 5 à 10% en dessous sur tout, l'intensité, la justesse".

Pas le visage habituel de l'Union

"Je ne suis pas content, les joueurs en sont conscients. On a pris une bonne leçon. Je ne vais pas chercher d'excuses avec la situation de la trêve mais c'est un fait. Un fait que tout le monde doit prendre en compte, dans tous les clubs", explique Hubert en conférence de presse.

L'Union ne se cachera donc pas derrière ce retour de trêve internationale pour expliquer son entame poussive : "Ils n'étaient pas fatigués avant la pause, vous savez. Ils doivent se rendre compte qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Et ils le savent aussi".

Zeneli ne tourne pas autour du pot

Besfort Zeneli confirme que le groupe s'est dit les choses à la mi-temps : "Le coach a été ferme, il nous a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. On est déçus de note match, ce n'est pas le niveau qu'on peut attendre de nous.

Lire aussi… Deux nouveaux blessés à l'Union : "Ils ne seront pas là la semaine prochaine"

"Il y a forcément des différences de forme à résorber, des joueurs qui sont partis pendant trois semaines en séletion, d'autres qui sont restés sans match pendant trois semaines. Mais nous sommes des professionnels, il faut savoir passer outre", explique le Suédois à notre micro.

"Je me sentais bien dans le rythme après mes matchs avec la Suède. Mais aujourd'hui, ce n'était tout simplement pas bon, que ce soit individuellement ou collectivement. Ce n'est pas nous", conclut-il. L'Union devra rapidement retrouver son allant habituel : jeudi, c'est la Real Sociedad qui sera au menu. Avec des blessés supplémentaires à déplorer.

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