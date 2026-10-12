Le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi : "Il faut garder cette forme d'insouciance"

Alors qu'il fêtera ses 20 ans dans une dizaine de jours, Amine Boukamir s'est déjà imposé au sein de l'entrejeu du Sporting Charleroi. Remplaçant d'Etienne Camara, l'international espoirs marocain vit un début de saison rêvé et a été récompensé récemment par une prolongation de contrat. Auteur d'une bonne prestation à Sclessin, il a confié toute sa joie à notre micro au coup de sifflet final.

Les doutes étaient permis concernant l'entrejeu de Charleroi après les départs d'Etienne Camara et de Yacine Titraoui. Il n'y en a plus, et Mehdi Bayat ne pensait probablement même pas, au fond de lui-même, que la solution fonctionnerait aussi bien.

Yassine Khalifi a certes pris beaucoup d'ampleur, mais le début de saison d'Amine Boukamir est lui aussi à souligner. Doté d'une impressionnante palette de passes, le jeune médian défensif marocain de 19 ans s'est imposé chez les Zèbres et était à créditer d'une très bonne prestation à Sclessin. Pur produit de la formation carolo, il est le symbole du début de saison rêvé du Sporting Charleroi.

Amine Boukamir, l'insouciance gagnante du Sporting Charleroi

"On a fait un très bon match. On savait que ça serait difficile, mais on a fait une très bonne prestation. Le stade vide ? Ça ne m'a pas trop changé que d'habitude. En jeunes, on joue aussi dans des stades vides", nous répondait-il en zone mixte au coup de sifflet final.

"On a su mettre l'intensité du début à la fin. Ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre, ça a basculé du nôtre, puis on a bien tenu. On aurait pu terminer le match avant, mais on est assez efficaces dans les deux rectangles depuis le début de saison. Tant qu'on gagne, on ne parle pas d'efficacité. Mais si on fait un partage ou si on perd, il faudra en parler. Le plus important était de prendre nos distances avec certains concurrents directs."

Charleroi ne descend pas de son nuage, mais reste prudent avant la Coupe

Que ce soit sur le plan individuel ou collectif, Amine Boukamir n'aurait pu espérer mieux en ce début de nouvelle campagne. D'autant que la direction carolo l'a récompensé il y a peu en lui offrant un nouveau contrat jusqu'en juin 2030.



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"C'est un début de saison rêvé, mais on ne se prend pas trop la tête. Il faut qu'on garde cette forme d'insouciance. On a vu les supporters avant le match et on les verra après, cette victoire est pour eux."

Pour Charleroi, la suite du programme consiste en un déplacement à Mons en 1/16e de finale de Coupe de Belgique. Un derby hennuyer que les Zèbres devront disputer avec grande attention. "La Coupe, on sait qu'il y a des matchs pièges. Tu n'as qu'une chance et il faudra aborder ce match de la meilleure des façons pour aller le plus loin possible", a conclu Amine Boukamir. Et si c'était enfin la bonne pour les Carolos ?