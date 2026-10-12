Radja Nainggolan encore dans le viseur de la justice : l'ancien Diable Rouge sanctionné

Radja Nainggolan a de nouveau eu affaire à la justice après avoir été surpris en trottinette électrique à Anvers. Son passé routier refait surface.

Radja Nainggolan a été condamné à 400 euros d'amende et à quinze jours d'interdiction de conduire pour avoir utilisé son GSM en trottinette électrique dans le centre d'Anvers, rapporte Het Nieuwsblad. Le 19 octobre dernier, l'ancien Diable Rouge avait été surpris en train de téléphoner au "volant", malgré un premier avertissement de la police.

L'inspecteur a eu l'impression que le footballeur regardait des vidéos, mais l'avocat Omar Souidi l'a contesté. "Il utilisait son GSM comme GPS", a déclaré sa défense. Cela est interdit, même si Souidi a fait une distinction avec le fait de regarder des vidéos.

Acquitté pour avoir roulé en trottinette durant son interdiction de conduire

Au moment des faits, Nainggolan était sous le coup d'une interdiction de conduire. Selon la législation en vigueur, il ne pouvait pas circuler en trottinette électrique. La défense a fait valoir qu'il avait choisi ce moyen de transport parce qu'il ne pouvait pas conduire de voiture.

En raison d'une modification de la loi entrée en vigueur le 1er juillet 2026, Nainggolan a été acquitté sur ce point. Depuis lors, l'interdiction générale de conduire ne s'applique pas automatiquement aux trottinettes électriques, sauf si le juge l'impose explicitement. L'utilisation du GSM a été jugée établie.

Pas un inconnu au tribunal de police

Nainggolan compte cinq condamnations et a payé sept amendes pour utilisation du GSM au volant. En 2021, il avait été privé de permis pendant six mois pour avoir roulé sous influence à 106 km/h dans le centre d'Anvers. N'ayant pas passé l'examen nécessaire pour le récupérer, il est resté sans permis. En 2023, il avait écopé de neuf mois supplémentaires d'interdiction de conduire.





En juin 2026, il aurait grillé un feu rouge et failli percuter une voiture de police banalisée alors qu'il roulait sans permis. Nainggolan a déclaré vouloir emmener sa fille à l'hôpital parce qu'elle ne se sentait pas bien. Cette affaire être examinée. Une autre affaire est prévue pour février 2027.