Yves Vanderhaeghe rêve d'un grand retour à Anderlecht : "Ça aurait déjà pu, mais j'ai refusé deux fois"

Passé durant sept années par le Sporting d'Anderlecht au cours de sa carrière de joueur, Yves Vanderhaeghe rêve d'un retour au Lotto Park. L'actuel entraîneur des Francs Borains en a déjà eu la possibilité à deux reprises, mais il a à chaque fois choisi un autre projet. Il ne perd toutefois pas espoir.

Yves Vanderhaeghe a évolué pendant des années au RSC Anderlecht en tant que joueur, entre 2000 et 2007, et rêve toujours d’un retour chez les Mauves et Blancs. Il préférerait toutefois revenir dans un rôle de T2, car il sait aussi que l’espérance de vie d’un T1 dans la capitale est plutôt faible.

Dans une interview accordée à nos confrères de La Capitale, l’actuel entraîneur de Francs Borains a indiqué avoir déjà décliné à deux reprises une offre du Sporting d'Anderlecht au fil des années. Il continue néanmoins de rêver d’un retour au Lotto Park.

Yves Vanderhaeghe aurait déjà pu rejoindre Anderlecht à deux reprises

"Je rêve toujours du RSCA. Et pourquoi pas dans un rôle comme celui de Jean Dockx : un entraîneur adjoint sur le long terme, qui assure la continuité entre le passé et le présent du club, et qui aide les jeunes joueurs à franchir le cap entre l’équipe des Futures et le noyau A ?"

"J’ai toujours été convaincu que ce rôle était fait pour moi. J’ai laissé passer cette opportunité à Anderlecht à deux reprises : pour devenir l’adjoint de Hein Vanhaezebrouck, puis plus tard de Besnik Hasi. Une fois, j’ai choisi le poste d’entraîneur principal à Ostende, l’autre fois à Gand."

Saisira-t-il sa troisième chance si elle se présente ?



"C’étaient des choix pour ma carrière. Si je le regrette ? Bien sûr, j’y pense parfois", a confié avec beaucoup d’honnêteté le T1 de Francs Borains. Anderlecht reste clairement son grand amour, et il constate que son équipe de cœur va de mieux en mieux, mais que l’écart avec, par exemple, le Club de Bruges reste important. Yves Vanderhaeghe pourrait être tenté de donner un coup de main pour réduire cet écart.