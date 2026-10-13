Orel Mangala a un nouvel équipier prestigieux à Getafe : 6 Champions League et un Euro au compteur !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Orel Mangala a un nouvel équipier prestigieux à Getafe : 6 Champions League et un Euro au compteur !
Photo: © photonews

Orel Mangala retrouve la forme et le plaisir à Getafe, et va désormais pouvoir apprendre de l'un des joueurs les plus titrés d'Espagne. Le club du Diable Rouge vient en effet d'annoncer l'arrivée de Dani Carvajal, laissé libre par le Real Madrid cet été.

Un transfert à la mi-octobre, voilà qui peut paraître surprenant, mais Dani Carvajal (34 ans) était en réalité libre de tout contrat et de s'engager où il le souhaitait depuis cet été.

Après 13 ans et 451 matchs sous le maillot du Real Madrid, le défenseur latéral espagnol va pour la première fois découvrir un autre club en Liga que la Maison Blanche, où il avait également été formé avant de rejoindre le Bayer Leverkusen.

Le Getafe CF, actuellement 14e de Liga, vient en effet d'annoncer la signature de Carvajal jusqu'en juin prochain. Un renfort d'expérience et de loin le plus beau CV du club de la banlieue de Madrid : en 13 saisons avec le Real Madrid, Dani Carvajal a remporté 6 Ligues des Champions et 4 titres de champion d'Espagne.

Il compte également 51 caps pour l'Espagne, avec laquelle il a remporté l'Euro 2024 et la Nations League en 2023. La saison passée, Carvajal, qui portait occasionnellement le brassard de capitaine au Real Madrid, a manqué de nombreux matchs en raison d'une blessure récurrente au genou.

Un coéquipier de choix pour Orel Mangala

Un Belge peut se réjouir de cette signature : Orel Mangala (28 ans), qui se relance en Espagne après avoir connu des moments difficiles à l'OL et à Everton. Victime d'une grave blessure aux ligaments croisés, le Diable Rouge (23 caps) est prêté par Lyon cette saison à Getafe, et s'y est imposé comme titulaire au coeur de l'entrejeu. 

Orel Mangala était devenu un membre régulier du noyau des Diables Rouges sous Domenico Tedesco, qui en avait fait un titulaire assez important (13 fois dans le onze de base sous Tedesco). Sa grave blessure a cependant empêché Rudi Garcia de faire appel à ses services. 

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