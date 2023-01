Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 25/01: Lambert

D1A : Boris Lambert est dans le viseur de deux clubs du top 6

Présent au Kehrweg depuis maintenant six ans et symbole de la formation chez les Pandas, le Belge attise les convoitises et pourrait prochainement quitter la formation germanophone. (Lire la suite)