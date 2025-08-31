Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Stroeykens - Onyedika
Photo: © Photonews
Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges
L'Eintracht Francfort tente dans les derniers jours du mercato de recruter Raphael Onyedika, mais le transfert s'annonce "très difficile". (Lire la suite)
Photo: © photonews
Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?
Après le RB Leipzig, c'est au tour du PSV de s'intéresser à Mario Stroeykens. Anderlecht doit vendre et ne peut pas garder certains joueurs. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/08