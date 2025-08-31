Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Stroeykens - Onyedika

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stroeykens - Onyedika

Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

L'Eintracht Francfort tente dans les derniers jours du mercato de recruter Raphael Onyedika, mais le transfert s'annonce "très difficile". (Lire la suite)