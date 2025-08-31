Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Stroeykens - Onyedika

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Stroeykens - Onyedika
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stroeykens - Onyedika

Une équipe de Bundesliga passe à l'offensive pour un cadre du Club de Bruges

L'Eintracht Francfort tente dans les derniers jours du mercato de recruter Raphael Onyedika, mais le transfert s'annonce "très difficile". (Lire la suite)

Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?
Ça bouge pour Mario Stroeykens : un départ en vue ?

Après le RB Leipzig, c'est au tour du PSV de s'intéresser à Mario Stroeykens. Anderlecht doit vendre et ne peut pas garder certains joueurs. (Lire la suite)


Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 30/08

Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

Sept changements et une douche froide : la rotation de Fink fait mal à Genk

09:00
Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

Naples arrache la victoire dans le temps additionnel et fait vibrer son stade, De Bruyne en retrait

08:45
08:23
08:23
08:00
07:20
07:40
06:40
07:00
06:00
06:20
23:45
1
23:20
22:40
22:39
23:00
21:56
22:20
21:40
20:40
21:20
20:40
21:00
20:00
1
20:20
19:30
18:45
19:00
2
18:16
18:30
18:04
18:15
17:30
17:00
16:30
16:00
1

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 3-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 2-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 3-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 13:30 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 16:00 Standard Standard
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 19:15 Zulte Waregem Zulte Waregem
