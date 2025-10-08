Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Kevin De Bruyne a rejoint le Napoli cet été, et c'était un sacré coup de la part du champion d'Italie. Mais plus tôt cette année déjà, les Partenopei auraient tenté de convaincre... Neymar !

Drôle d'information en provenance de la très crédible Gazzetta dello Sport cette semaine. En effet, selon le célèbre quotidien aux pages roses, le Napoli avait un projet très ambitieux en janvier dernier : rapatrier en Europe un certain... Neymar (33 ans), qui évoluait alors à Al-Hilal.

Après un passage en Arabie Saoudite compliqué par de gros soucis physiques, Neymar se cherchait un défi et la Gazzetta nous apprend que le trio Aurelio De Laurentiis - Giovanni Mana - Antonio Conte aurait fait de l'arrivée du Brésilien une priorité. 

Mais l'ancien du Paris Saint-Germain a privilégié un retour au pays dans un premier temps, avant que Naples abandonne le dossier en amont du mercato estival. Les incertitudes liées à la condition physique de Neymar ont en effet poussé Conte à privilégier l'équilibre du noyau.

Un autre nom a alors été évoqué : celui de Kevin De Bruyne. Le profil bien plus collectif du Belge a fait en sorte de remiser définitivement au placard le projet Neymar qui, en 21 matchs toutes compétitions confondues avec Santos, a inscrit 6 buts et donné 3 assists.

Financièrement, "s'offrir" les deux superstars était bien sûr impensable pour le Napoli, même avec les moyens d'une nouvelle participation de la Ligue des Champions. Le salaire de Neymar, même s'il aurait été revu à la baisse en Italie, aurait probablement forcé le club à revoir tout son mercato. Une bonne décision ? 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
WC Qualification (Europe)
WC Qualification (Europe) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique
Brésil
Kevin De Bruyne
Neymar

Plus de news

Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

Un mauvais souvenir pour les Diables : voici l'arbitre de Belgique-Macédoine du Nord

14:00
Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

Matias Fernandez-Pardo, Diable Rouge ou international espagnol ? Les détails du dossier

15:30
Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

Mauvaise nouvelle pour l'Angleterre... et Vincent Kompany ? Harry Kane est incertain

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/10: Zirkzee

14:20
Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

Pas idéal pour Rudi Garcia : vers un deuxième forfait chez les Diables pour la trêve de novembre ?

10:00
Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

Le Standard en est fier, Anderlecht dans les précurseurs : comment l'EFC veut façonner le football de demain

14:40
Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

Un départ hivernal se précise pour un ancien d'Anderlecht, qui rêve de jouer la Coupe du Monde

14:20
Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

Une minute suffit : comment Axel Witsel pourrait battre un record vieux de 102 ans chez les Diables

11:20
3
On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

On ne le reverra pas de sitôt : 9 matchs de suspension pour un joueur des Francs Borains !

13:30
La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

La prochaine arme d'Anderlecht vient de Philadelphie : la Belgique en passe de perdre un autre binational ?

11:40
2
Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

Le Standard et deux autres clubs de Pro League s'intéressent à un talent de l'académie de Vincent Kompany

13:00
Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

Timothy Castagne aurait pu rejoindre un géant européen cet été : "Leur offre est arrivée trop tard"

08:00
Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

Anderlecht fixe les règles : voici les conditions pour que Yari Verschaeren et Thorgan Hazard prolongent

12:40
Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

Prolonger ne signifie pas toujours rester : un géant européen relance la course pour le pilier brugeois

12:20
L'éternel paradoxe des Diables : 67 minutes jouées cette saison, mais toujours un sauveur potentiel

L'éternel paradoxe des Diables : 67 minutes jouées cette saison, mais toujours un sauveur potentiel

10:30
Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

Rayane Bounida absent chez les Diablotins, un signe ? Gill Swerts explique son choix

12:00
2
Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

Après seulement quatre mois : le "Head of Football" d'un club de Jupiler Pro League prend la porte

11:00
"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

"On est dans un bon élan" : Timothy Castagne se livre avant le prochain match des Diables Rouges

23:00
Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

Yari Verschaeren également vers une prolongation à Anderlecht... ou un départ libre ?

07:20
Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

Deux sélections historiques se disputent Nicolo Tresoldi : l'attaquant brugeois se rapproche d'un choix final

09:30
La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

La Pro League pourrait basculer : un club du top 5 européen s'intéresse à Sébastien Pocognoli !

09:00
2
Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

Il peut enfin viser haut, mais reste prudent : pourquoi Ivan Leko réussit déjà son premier pari à Gand

08:30
Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

Petit changement de plan à l'Inter : l'avenir d'Aleksandar Stankovic est déjà tout tracé

07:40
L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira Interview

L'Union SG, un modèle à suivre pour le RFC Liège ? La réponse du nouveau CEO, Thomas Rodrigues Pereira

07:00
Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

Voici ce qui, selon cet ancien Diable Rouge, a fait basculer la rencontre entre Bruges et l'Union

06:30
Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

Vivement critiqué au Brésil, John Textor s'attaque... à 777 Partners : "Nous sommes bons, pas comme eux"

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/10: De Cat - Riga - Fray

21:20
Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

Jacky Mathijssen n'a pas mâché ses mots à propos de l'Union Saint-Gilloise : "Un non-match"

22:00
Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

Hein Vanhaezebrouck voyait ce joueur de l'Union SG comme un potentiel Diable Rouge : "J'avais une autre image"

21:40
1
Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

Nathan De Cat bientôt sur le départ à Anderlecht ?

21:20
1
Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

Le pari d'Anderlecht : Mihajlo Cvetkovic, 18 ans et déjà un joli contrat

21:00
La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

La vraie raison pour laquelle Mario Stroeykens a enfin signé son nouveau contrat

20:30
Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

Objectif Coupe du monde 2026 pour Lucas Stassin ? Le buteur est clair

20:00
"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

"J'adore Vincent Kompany" : Harry Kane répond aux rumeurs d'un éventuel départ... ou d'une prolongation

19:40
Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

Critiqué chez les Diables, Leandro Trossard se défend : "Ce n'est pas comme si je n'avais rien fait ici"

07/10
Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ? Interview

Comment le RFC Liège réagirait-il en cas de montée en D1A plus tôt que prévu ?

19:18

Plus de news

Les plus populaires

WC Qualification (Europe)

 Journée 7
Finlande Finlande 09/10 Lituanie Lituanie
Iles Féroë Iles Féroë 09/10 Montenegro Montenegro
Chypre Chypre 09/10 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Autriche Autriche 09/10 Saint-Marin Saint-Marin
Ecosse Ecosse 09/10 Grèce Grèce
Malte Malte 09/10 Pays-Bas Pays-Bas
République tchèque République tchèque 09/10 Croatie Croatie
Biélorussie Biélorussie 09/10 Danemark Danemark
Kazakhstan Kazakhstan 10/10 Liechtenstein Liechtenstein
Allemagne Allemagne 10/10 Luxembourg Luxembourg
Irlande du Nord Irlande du Nord 10/10 Slovaquie Slovaquie
Suède Suède 10/10 Suisse Suisse
Belgique Belgique 10/10 Macédoine Macédoine
Kosovo Kosovo 10/10 Slovénie Slovénie
France France 10/10 Azerbaïdjan Azerbaïdjan
Islande Islande 10/10 Ukraine Ukraine
Lettonie Lettonie 11/10 Andorre Andorre
Norvège Norvège 11/10 Israël Israël
Hongrie Hongrie 11/10 Arménie Arménie
Serbie Serbie 11/10 Albanie Albanie
Bulgarie Bulgarie 11/10 Turquie Turquie
Estonie Estonie 11/10 Italie Italie
Portugal Portugal 11/10 Irlande Irlande
Espagne Espagne 11/10 Georgie Georgie
Pays-Bas Pays-Bas 11/10 Finlande Finlande
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved