Naples avait une autre superstar en tête avant d'attirer Kevin De Bruyne

Kevin De Bruyne a rejoint le Napoli cet été, et c'était un sacré coup de la part du champion d'Italie. Mais plus tôt cette année déjà, les Partenopei auraient tenté de convaincre... Neymar !

Drôle d'information en provenance de la très crédible Gazzetta dello Sport cette semaine. En effet, selon le célèbre quotidien aux pages roses, le Napoli avait un projet très ambitieux en janvier dernier : rapatrier en Europe un certain... Neymar (33 ans), qui évoluait alors à Al-Hilal.

Après un passage en Arabie Saoudite compliqué par de gros soucis physiques, Neymar se cherchait un défi et la Gazzetta nous apprend que le trio Aurelio De Laurentiis - Giovanni Mana - Antonio Conte aurait fait de l'arrivée du Brésilien une priorité.

Mais l'ancien du Paris Saint-Germain a privilégié un retour au pays dans un premier temps, avant que Naples abandonne le dossier en amont du mercato estival. Les incertitudes liées à la condition physique de Neymar ont en effet poussé Conte à privilégier l'équilibre du noyau.

Un autre nom a alors été évoqué : celui de Kevin De Bruyne. Le profil bien plus collectif du Belge a fait en sorte de remiser définitivement au placard le projet Neymar qui, en 21 matchs toutes compétitions confondues avec Santos, a inscrit 6 buts et donné 3 assists.

Financièrement, "s'offrir" les deux superstars était bien sûr impensable pour le Napoli, même avec les moyens d'une nouvelle participation de la Ligue des Champions. Le salaire de Neymar, même s'il aurait été revu à la baisse en Italie, aurait probablement forcé le club à revoir tout son mercato. Une bonne décision ?