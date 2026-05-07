De retour dès cet été à Anderlecht ? L'agent de Romelu Lukaku sort du bois !

La situation de Romelu Lukaku alimente bien des spéculations pour cet été. Son agent a tenu à remettre les choses au clair.

Lorsqu'on l'interrogeait sur l'avenir, notamment sur un retour à Anderlecht, Romelu Lukaku répondait systématiquement que les questions ne concerneraient en aucun cas le mercato à venir : il irait au bout de son contrat, le liant à Naples jusqu'en juin 2027. Mais avec les événements de ces derniers mois, il semble de plus en plus illusoire d'encore imaginer Big Rom sous le maillot napolitain la saison prochaine.

Les supporters d'Anderlecht y ont vu une opportunité de retour : et si le Diable Rouge revenait dans son club de toujours dès cet été, après la Coupe du Monde. Il aura après tout 33 ans. Sans compter que son état de forme actuel pourrait refroidir certains autres concurrents.

Le Sporting attend son heure

Anderlecht a toujours été dans le coeur de Lukaku et cela n'a pas changé avec l'arrivée au pouvoir de Marc Coucke (avec qui Romelu entretient une relation très forte depuis le passage de son frère à Ostende). Federico Pastorello a clarifié les objectifs à court terme de son joueur au micro de DAZN.

Il a une mauvaise nouvelle à annoncer aux Anderlechtois qui rêvaient d'un retour immédiat : "Je suis convaincu à 100% qu'il reviendra. Mais si vous me demandez si ce sera dans un avenir proche, je ne le pense pas".

Lukaku veut encore tutoyer les sommets

Il s'explique : "Je trouve que Romelu est un attaquant exceptionnel, même si cette saison a été très dure pour lui. Il a encore tellement d'énergie. Je suis sûr que ce sera une Coupe du Monde fantastique pour lui, et que la saison prochaine, nous reverrons Romelu à son meilleur niveau".



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"Quand on parle de son meilleur niveau pour lui, on parle des meilleurs clubs et championnats de la planète. A l'heure actuelle, je ne le vois pas encore revenir en Belgique", conclut Pastorello. L'été sera donc une nouvelle fois bien indécis pour Lukaku, toujours aussi déterminé à donner tort à ceux l'ayant déjà enterré.