Mehdi Bayat évoque le cas d'un flop carolo présent au Mondial

Le Belgique - Iran de ce dimanche sera évidemment particulier à plus d'un titre pour Mehdi Bayat, l'un des dirigeants de Charleroi, qui sera présent à Los Angeles. Il est aussi revenu sur le cas d'Amirhossein Hosseinzadeh, présent parmi les 26 membres de la "Tim Melli", mais flop à Charleroi.

Quand on évoque l'Iran, la presse sportive belge a logiquement le réflexe de se tourner vers Mehdi Bayat, dirigeant du Sporting de Charleroi. Celui-ci est arrivé au club par l'intermédiaire de son oncle Abbas qui avait repris le Sporting zébré au début du siècle.

Le match de ce dimanche sera donc particulier pour lui qui a vu le jour dans la capitale iranienne Téhéran voici 47 ans, mais qui a aussi été président de l'Union belge de football entre 2019 et 2021.

S'il est venu vivre très jeune en Europe, il mis 20 ans avant de revenir sur la terre de ses origines comme il le confie dans un entretien accordé ce vendredi à Sudinfo, en préface de la deuxième rencontre des "Diables rouges" dans ce Mondial 2026.

Mehdi Bayat sera d'ailleurs présent avec la délégation belge au stade de Los Angeles ce dimanche. Après cela, il reprendra un vol pour la Belgique où l'attendent de nombreux dossiers carolos, surtout depuis la confirmation de Mario Kohnen comme T1 du Sporting pour l'exercice 2026-2027.

Dix Iraniens ont joué pour Charleroi

Saviez-vous que l'Iran était le 9e pays étranger d'où provenaient les joueurs passés par le stade du Pays de Charleroi. Ils sont dix à avoir porté la tunique zébrée, dont 9 au cours du "règne" des Bayat.





En effet, le tout premier est arrivé en... 1930 en provenance du voisin de l'Olympic. Hossein Sedghiani avait quitté son pays en 1923 pour rejoindre le Fenerbahçe, un club qu'il retrouvera après son passage à Charleroi, avant de revenir au pays noir puis de conclure sa carrière à Pérulwez. Il retournera ensuite dans son pays natal où il décèdera en 1982.

En 2000, Abbas Bayat ramène trois internationaux à Charleroi : Alireza Emamifar, Mohammadreza Mahdavi et surtout Darisuh Yazdani, la plus belle réussite des trois, lui qui livrera 75 duels pour les "Zèbres" et marquera 7 fois.

En 2001, Merhdad Minavand ne laissera pas un souvenir impérissable et il faudra attendre 2017 avant que Mehdi Bayat ne recrute à nouveau un compatriote : Kaveh Rezaei. Débarqué d'Esteghlal, l'attaquant plantera 19 roses en 43 apparitions avant de filer au Club de Bruges contre un chèque de 5 millions. Peu convaincant en Venise du Nord, il reviendra quelques saisons plus tard dans le Hainaut, portant son total carolo à 41 pions en 99 apparitions. Une vraie réussite.

On n'en dira pas autant pour Younes Delfi ou Omid Noorafkan, mais dont les flops ont été éclipés par Ali Gholizadeh, 43 matches, 23 buts et 26 assists, entre 2018 et 2023. Sans une rupture des ligaments croisés avec son club actuel de Lech Poznan en avril, l'ailier aurait pu être de la partie aux États-Unis. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas un petit air zébré dans les 26 membres de la "Tim Melli".

Un gros flop pourtant présent au Mondial

En attirant d'Amirhossein Hosseinzadeh d'Esteghlal en 2022, Mehdi Bayat était persuadé de réussir un aussi beau coup, voir même un meilleur encore qu'avec Yazdani et Rezaei.

Malheureusement, le passage dans le Hainaut de l'attaquant sera un échec cuisant puisqu'il ne plantera que deux roses en 23 sorties sous la tunique rayée blanche et noire avant de retourner au pays un an plus tard, au Tractor FC, où ses prestations lui permettront de se faire une place dans le noyau qui s'est envolé en direction du Mexique, terre. d'accueil d'une sélection dont l'entrée aux États-Unis, où se déroulent ses trois matchs de groupe, est fortement conditionnée en raison du conflit entre les deux pays.

"Pour moi, c'était un problème mental", analyse Mehdi Bayat quand il évoque l'échec carolo d'Hosseinzadeh. "De tous les joueurs iraniens passés chez les Zèbres, c'est pour moi le plus fort de tous. J'ai ressenti une grosse frustration par son échec chez nous car il n'a pas su démontrer son talent. Il n'a pas réussi à s'adapter. Il a quitté un endroit où il était une vraie star pour rejoindre dans l'anonymat la Belgique et ça n'a pas fonctionné."

En espérant que celui qui est monté 10 minutes au jeu contre la Nouvelle-Zélande, lors de la première rencontre de l'Iran, ne se décide pas à donner raison à son ancien employeur en trompant la vigilance de Thibaut Courtois.