LIVE Coupe du monde 24/6 : Donald Trump remettra bien le trophée au vainqueur

Redaction
| Commentaire
LIVE Coupe du monde 24/6 : Donald Trump remettra bien le trophée au vainqueur
Deviens fan de Belgique! 2644

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

La RDC s'est inclinée contre la Colombie dans la nuit de mardi à mercredi (heure belge). Un match que n'a, une nouvelle fois, pas démarré Noah Sadiki. (Lire la suite)

Loïc Woos

Donald Trump donnera bien le trophée au vainqueur

Président contesté notamment par certaines nations disputant la compétition, Donald Trump donnera bien le trophée de la Coupe du monde au vainqueur, le 19 juillet au MetLife Stadium de New York, a déclaré Gianni Infantino.

"Nous serons ensemble avec le président pour profiter de la ville et donner le trophée au vainqueur. Ensemble, bien sûr", a assuré le président de la FIFA. Lors de la cérémonie de la Coupe du monde des clubs, Infantino avait demandé à Trump de s'écarter de la scène une fois le trophée remis pour laisser les joueurs de Chelsea célébrer. Le président des États-Unis avait refusé.

Loïc Woos

Voici l'arbitre désigné pour Belgique - Nouvelle-Zélande

Les Diables Rouges se sont mis dans une situation quelque peu délicate et ont tout intérêt à remporter leur dernier match dans cette Coupe du monde 2026 face à la Nouvelle-Zélande. Une rencontre qui sera arbitrée par le Jordanien Adham Makhadmeh, a communiqué la FIFA ce mercredi.

Arbitre FIFA depuis 2013, le presque quarantenaire (en février prochain) officie pour la première fois dans une Coupe du monde. Cette rencontre sera sa deuxième, lui qui avait sifflé lors du partage surprise entre l’Espagne et le Cap-Vert durant la première journée. Espérons qu’il verra cette fois le favori l’emporter.

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Les Diables Rouges se sont entraînés ce mardi à Seattle sans Brandon Mechele, Leandro Trossard et Jérémy Doku. Zeno Debast manquait également toujours à l’appel. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Cristiano Ronaldo libéré après avoir inscrit un doublé : "J'ai eu l'impression d'avoir pris ma retraite"

Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé face à l'Ouzbékistan lors de la victoire 5-0 de son équipe. Il est d'ailleurs passé proche du triplé à plusieurs reprises.

Marquer a été un soulagement pour la star portugaise de 41 ans, comme il l'a raconté en zone mixte après la rencontre : "Ça a été une semaine difficile, sombre. J'ai eu l'impression, au début, d'avoir pris ma retraite de footballeur... Mais j'ai tenu bon, comme je tiens toujours bon, parce que je crois davantage au travail qu'au football."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables Rouges peuvent prendre la porte ce vendredi en cas de mauvais résultat face à la Nouvelle-Zélande. Un scénario auquel ne veut pas penser Arthur Theate. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Daniel Muñoz élu homme du match

L'ancien joueur du KRC Genk, Daniel Muñoz, a été élu joueur du match entre la Colombie et la République démocratique du Congo. L'arrière droit a inscrit le seul et unique but de la partie à la 76e minute de jeu.

Il avait déjà marqué lors du premier match de sa sélection face à l'Ouzbékistan. Le joueur de Crystal Palace avait ouvert le score à la 40e minute lors du succès 1-3 des Colombiens face aux Ouzbeks. Déjà qualifiée pour le prochain tour, la Colombie affrontera le Portugal dimanche à 1h30 au Hard Rock Stadium de Miami, avec en jeu la première place du groupe K.

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Deux rencontres étaient au programme cette nuit à la Coupe du monde : la Croatie a battu le Panama sur le plus petit des scores, tandis que la Colombie a fait de même face à la République démocratique du Congo. (Lire la suite)

Nicolas Baccus

Jérémy Doku acclamé par ses coéquipiers à son retour à Seattle

Jérémy Doku est de retour à Seattle après la naissance de son fils. L'ailier belge avait quitté les États-Unis pour rejoindre Londres afin d'assister à la naissance de son premier enfant, prénommé Praise. Le Belge a rejoint le camp de base et a été acclamé par les joueurs à son arrivée, comme le montre une vidéo partagée par la Fédération belge sur les réseaux sociaux.

Récemment victime d'une infection respiratoire, il devrait désormais être prêt pour le troisième match des Diables Rouges en phase de groupe contre la Nouvelle-Zélande. Le coup d'envoi sera donné samedi à 5h du matin, heure belge.

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre et le Ghana se sont quittés dos à dos ce mardi soir. Malgré une nette domination anglaise, les Black Stars ont tenu en échec les Three Lions sur un score nul et vierge (0-0). (Lire la suite)

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

Ce n'est certainement pas un oiseau pour le chat que la Belgique affrontera lors de son dernier match de poule. La Nouvelle-Zélande a montré de la qualité contre l'Iran et l'Égypte, et pourrait bien surprendre sur certaines séquences bien menées. (Lire la suite)

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Coupe du Monde
Coupe du Monde Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Belgique

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Schreuder - Ronaldinho - Reus

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/06: Schreuder - Ronaldinho - Reus

18:40
Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

Vítor Bruno n’était pas la priorité : pourquoi Alfred Schreuder a-t-il coupé le contact avec Anderlecht ?

18:40
Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

Pourquoi la République Démocratique du Congo se passe-t-elle de Noah Sadiki ?

15:40
Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

Nicolas Raskin se rapproche d'un transfert après la Coupe du monde : un nouveau prétendant s'ajoute

17:00
Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

Incroyable : Ronaldinho sort de sa retraite à 46 ans et retrouve un club professionnel

17:40
Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

Le gardien titulaire de Beveren s'en va et s’offre un nouveau défi

16:30
Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

Dimitri Lavalée commente son retour au Standard : "Je souhaite aider le club de mon cœur"

15:20
2
Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

Les Diables éliminés dès vendredi ? "J'espère que non..."

09:30
5
Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

Journée faste pour le Standard, qui annonce l'arrivée de l'une des révélations de D1 ACFF

14:35
OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

OFFICIEL : le Standard rapatrie Dimitri Lavalée

14:08
1
Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

Quatre absents à l'entraînement des Diables Rouges, dont deux joueurs titulaires contre l'Iran

11:30
2
Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

Parti pour 7 millions de l'Antwerp et de retour dans un grand club belge ?

14:00
L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

L'accord est proche : Jelle Vossen retrouve un club professionnel en Belgique

13:30
Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

Pourquoi Sergio Conceiçao ne parle plus à Vitor Bruno, son ex-adjoint et nouvel entraîneur d'Anderlecht

13:00
Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

Yann Sommer en route vers le Club de Bruges ?

12:30
OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

OFFICIEL : Isaac Mbenza rejoint un club étranger

12:00
Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

Retour au travail : Radja Nainggolan buteur avec le Patro en match de préparation

11:00
📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

📷 Voici le nouveau maillot domicile du Standard de Liège pour la saison 2026/2027

10:34
OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

OFFICIEL : un jeune talent d'Anderlecht rejoint un club allemand

10:00
Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

Un ancien joueur du KRC Genk offre la victoire à la Colombie face à la République démocratique du Congo

09:00
La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

La Nouvelle-Zélande croit en l'exploit contre la Belgique : "Nous pouvons toujours écrire l'histoire"

06:00
L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

L'Angleterre tenue en échec par le Ghana : "C’est l’une des performances défensives les plus physiques"

08:00
Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

Un ex-Rouche pour en remplacer un autre à Vancouver ? "Je me tiens prêt"

05:00
Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ? Analyse

Qui est Vitor Bruno, l'adjoint attitré de Conceiçao qui doit relever le RSC Anderlecht ?

07:40
Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

Le Club de Bruges perd l’un de ses grands espoirs, qui rejoint l’Angleterre

07:20
"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier... Avis

"Éviter" l'Argentine en 8e ou l'Espagne en quarts ? Commençons déjà par nous qualifier...

19:40
Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

Anderlecht, Ligue 1, Bulgarie : les approches écartées par Wouter Vrancken pour signer en Écosse

07:00
C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

C'est officiel : ce Diablotin quitte le PSV pour l’Allemagne

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 23/06: Faes - Vrancken - Romero

23:40
Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

Un prétendant se présente pour Wout Faes, mis sur le marché par Leicester

23:40
Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

Wouter Vrancken emmène deux Belges en Écosse

23:20
1
Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

Rudi Garcia doit jeter sa prudence par-dessus bord : ce changement est inévitable contre la Nouvelle-Zélande

20:40
6
"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

"Ce n’est pas négociable" : la première mise en garde de Vítor Bruno au Sporting d'Anderlecht

23:00
Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

Accord imminent : le Club de Bruges en passe de boucler une vente à cinq millions d’euros

22:20
Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

Antoine Sibierski présente Vítor Bruno, nouvel entraîneur d'Anderlecht : "Du football attractif et dominant"

21:30
C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

C'est fait : le Sporting d'Anderlecht tient son nouvel entraîneur !

20:22

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 2
République tchèque République tchèque 1-1 Afrique du Sud Afrique du Sud
Suisse Suisse 4-1 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Canada Canada 6-0 Quatar Quatar
Mexique Mexique 1-0 Corée du Sud Corée du Sud
Etats-Unis Etats-Unis 2-0 Australie Australie
Ecosse Ecosse 0-1 Maroc Maroc
Brésil Brésil 3-0 Haïti Haïti
Turquie Turquie 0-1 Paraguay Paraguay
Pays-Bas Pays-Bas 5-1 Suède Suède
Allemagne Allemagne 2-1 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire
Equateur Equateur 0-0 Curacao Curacao
Tunisie Tunisie 0-4 Japon Japon
Espagne Espagne 4-0 Arabie Saoudite Arabie Saoudite
Belgique Belgique 0-0 Iran Iran
Uruguay Uruguay 2-2 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1-3 Egypte Egypte
Argentine Argentine 2-0 Autriche Autriche
France France 3-0 Iraq Iraq
Norvège Norvège 3-2 Sénégal Sénégal
Jordanie Jordanie 1-2 Algérie Algérie
Portugal Portugal 5-0 Ouzbékistan Ouzbékistan
Angleterre Angleterre 0-0 Ghana Ghana
Panama Panama 0-1 Croatie Croatie
Colombie Colombie 1-0 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved