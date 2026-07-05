L'avenir de Fossey, le cas Sutalo, l'absence d'Assengue : Vincent Euvrard évoque les sujets chauds du Standard

Absent pour le début de la préparation du Standard, Steeven Assengue est en réalité toujours gêné par ses pépins physiques. La raison pour laquelle Yanis Malamba reçoit sa chance en ce tout début de saison.

Son absence a été remarquée par de nombreux supporters. Steeven Assengue ne faisait pas partie du groupe du Standard pour le déplacement à Verlaine, ce samedi, lui qui n'était déjà pas présent lors de l'entraînement ouvert à la presse du début de la préparation.

"Il a été longtemps blessé et on a fait le choix de temporiser", répondait Vincent Euvrard à son sujet après la rencontre, écartant par la même occasion tout choix définitif, voire toute punition sportive concernant le joueur de 21 ans, monté au jeu à sept reprises en match officiel avec l'équipe première depuis son arrivée dans le groupe professionnel au mois d'octobre dernier.

L'occasion pour le tout jeune Yanis Malamba de se montrer

"Yanis Malamba (17 ans) évolue au même poste que lui et on l'a choisi pour l'observer en préparation et lui donner une chance. Le choix de se passer de Steeven est plutôt dû aux blessures qu'il a eues. Il n'est pas encore prêt à être pleinement avec nous", exposait le T1 des Rouches.

Pas encore entièrement remis de leur blessure, c'est aussi le cas de Mohamed El Hankouri et de Dimitri Lavalée, qui s'entraînent avec le groupe mais sans contact et qui ne prennent donc pas encore part aux rencontres amicales. "Ils seront également justes pour les matchs de la semaine prochaine", a confié Vincent Euvrard.

Ce ne sera pas obligatoirement prolonger ou partir cet été pour Marlon Fossey

Ce n'est par contre pas le cas de Marlon Fossey qui, blessé à de nombreuses reprises la saison dernière, semble bien en forme au moment d'entamer sa quatrième préparation estivale et, peut-être, sa cinquième saison avec le Standard (il était arrivé en septembre 2022 et n'avait donc pas participé à la préparation).



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Le latéral droit américain et capitaine sera en fin de contrat le 30 juin 2027, une situation qui ne semble pas encore inquiéter le Matricule 16. "Ce n'est pas forcément parce qu'un joueur entre dans sa dernière année de contrat que c'est prolonger ou partir", a souligné l'entraîneur du Standard.

"C'était le cas pour David Bates, où on a fait le choix de vendre pour se diriger vers autre chose. Mais ce n'est pas parce qu'un joueur arrive en fin de contrat que tu dois forcer la vente. Tu peux peut-être encore le garder une saison, surtout un joueur de qualité que tu aimerais encore bien utiliser. Il pourrait encore être possible de le prolonger en septembre ou en octobre, mais tout dépendra évidemment des offres."

Bosko Sutalo a entre deux et quatre semaines pour convaincre le Standard

Le Standard devra donc sérieusement se mettre à table avec son capitaine dans les prochaines semaines. Mais pas seulement, puisque le cas de Bosko Sutalo doit aussi être tranché. Revenu de son prêt à Cracovia, le défenseur central croate a l'occasion de convaincre le staff de son utilité.

"Il est là et il a encore trois ans de contrat. Je suis content de pouvoir travailler avec lui maintenant pour voir ce que ça donne. Il vient d'une plutôt bonne saison en Pologne, mais je ne connais pas le joueur, je ne l'ai vu qu'en vidéo. On va attendre les deux, trois ou quatre prochaines semaines pour voir comment ça se passe avant de prendre une décision", a conclu Vincent Euvrard.