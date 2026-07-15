Le retour de Wouter Vandenhaute dans le football belge se précise

Wouter Vandenhaute a quitté le RSC Anderlecht sous la pression populaire en 2025. Mais il ne devrait pas rester longtemps éloigné du football belge : un accord se rapproche pour que l'ancien président des Mauve & Blanc prenne la tête de l'Antwerp.

Des jours décisifs se dessinent du côte de l'Antwerp : comme le rapporte Het Laatste Nieuws, ce mardi 14 juillet était la date-butoir pour que Paul Gheysens, propriétaire du Great Old, rembourse les 6,5 millions d'euros qu'il doit au fond d'investissement Fasanara.

Pour ce faire, Gheysens devait vendre, en partie ou entièrement, ses parts au sein de l'Antwerp. Deux options étaient sur la table : vendre une partie de ses parts à un investisseur étranger, ou l'intégralité au consortium emmené par Wouter Vandenhaute et l'ancien capitaine anversois Toby Alderweireld.

Vandenhaute et Alderweireld en pole position

Vandenhaute, qui a quitté la présidence puis le Conseil d'administration du RSC Anderlecht en 2025, pourrait donc revenir dans le football belge assez rapidement. Cependant, selon les informations de HLN, aucun accord n'a encore été trouvé ce mardi : cela devrait être pour ce mercredi.

C'est bel et bien Wouter Vandenhaute et son groupe qui tiennent la corde, et se rapprochent donc d'une reprise assez sensationnelle du Great Old. Si le retour d'Alderweireld au Bosuil plaira aux supporters anversois, pas sûr que l'expérience de Vandenhaute à Anderlecht les mette en confiance.



Depuis le titre remporté par l'Antwerp en 2023, Paul Gheysens connaît de grosses difficultés financières qui ont empêché le club de continuer à rivaliser avec le top belge. C'est désormais la pérennité du club qui est en danger.