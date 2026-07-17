Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."

Scott Crabbé, journaliste football
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Théo Leoni méritait-il les Diables quand il était à Anderlecht ? "Si je continuais de la sorte..."
Photo: © photonews
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Théo Leoni entame sa deuxième saison de Ligue 2 avec Lens. Pouvait-il viser les Diables Rouges lors de sa meilleure période à Anderlecht ? Il n'est pas loin de le penser mais garde tout de même un certain recul sur la situation.

Théo Leoni fait partie de ces joueurs qui ont dû attendre pour recevoir leur chance au plus haut niveau mais qui ont fait parler d'eux dès leur début. Pour lui, la saison 2023/2024 a été celle de la révélation. Tard mature et longtemps cantonné aux RSCA Futures (où il était le capitaine de Guillaume Gillet), Leoni avait été lancé par Brian Riemer.

Son entrée dans l'équipe aux côtés de Thomas Delaney était une véritable révélation. Leoni est arrivé à la trêve hivernale avec des statistiques assez folles pour un nouveau venu au milieu : 3 buts et 7 assists sur une moitié de saison.

A l'époque, plusieurs consultants le voyaient déjà en équipe nationale. Mais Domenico Tedesco ne l'a pas appelé. Qu'en pense le principal intéressé ? Le compte Ma Pro League lui a posé la question. "Honnêtement, c'était un peu tôt", reconnaît-il. "Je pense que si je continuais de la sorte pendant encore quelques mois, ça pouvait être possible. Mais à mon avis, Domenico Tedesco voulait voir si Anderlecht et moi allions tenir, on revenait de loin".

Theo Leoni faisait face au plus difficile : la confirmation

"Il ne faut pas non plus oublier une chose, que j'explique souvent à mes proches : il ne faut pas perdre de vu la concurrence qu'il y a au milieu de terrain. On parle quand même de grands joueurs. Tu regardes la sélection aujourd'hui, c'était pareil en 2023", poursuit-il.

L'ancien Anderlechtois reste assez lucide : "Pour aller en équipe nationale belge en tant que milieu de terrain, il faut se lever tôt et déjà avoir un sacré bagage. Il fallait rester objectif et honnête avec soi-même. Tout en se disant que c'est possible un jour. Je ne dis pas que ce n'est pas un rêve".

En attendant, Théo Leoni fait son petit bout de chemin à Reims. Même si l'objectif était de pouvoir évoluer en Ligue 1 cette saison, notre compatriote s'impose comme l'un des leaders du vestiaire et a notamment hérité du brassard de capitaine pendant une partie du premier match amical de présaison contre Charleroi.

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