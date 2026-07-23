OFFICIEL : Un club de Pro League boucle une vente à plusieurs millions d'euros

Après Jeppe Erenbjerg, Zulte Waregem perd un nouveau cadre. Joseph Opoku rejoint Swansea City, qui débourse plus de cinq millions d'euros pour s'attacher ses services.

Après deux saisons à Zulte Waregem, Joseph Opoku rejoint Swansea City. Le Ghanéen de 20 ans retrouvera sa nouvelle équipe, actuellement en stage en Autriche.

Hull City, le Genoa, Trabzonspor, Krasnodar et la Real Sociedad étaient sur ses rangs. Mais c'est le club gallois qui a remporté la mise et convaincu le jeune milieu offensif de poursuivre sa carrière au pays de Galles.

Son transfert dépasse les cinq millions d’euros et pourrait atteindre près de sept millions avec les primes. Le club a négocié un pourcentage sur la revente.

Opoku a disputé 62 matchs avec Zulte Waregem, pour un bilan de 13 buts et 13 passes décisives. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 4,5 millions d'euros.





Waregem réalise une belle opération sur le plan financier avec ce transfert. Sur le plan sportif, le club perd l'un de ses meilleurs joueurs, quelques semaines après le départ de Jeppe Erenbjerg au KRC Genk.

Son nouveau club est aux anges : "Swansea City a le plaisir de confirmer que le club est parvenu à un accord pour finaliser la signature de l'ailier Joseph Opoku. Le joueur de 20 ans s'engage pour quatre saisons, avec une option pour douze mois supplémentaires."

Opoku is a Jack 🇬🇭



Swansea City is pleased to confirm the club has reached an agreement to complete the signing of winger Joseph Opoku.



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Swansea City très heureux de l'arrivée de Joseph Opoku

Le coach Vitor Matos s'est exprimé sur le site de Swansea City : "C'est un jeune joueur qui a beaucoup d'expérience en Belgique. Il saura s'adapter à la puissance physique, à l'intensité et au calendrier chargé du Championship, car nous savons que c'est un joueur rapide et tranchant. Opoku nous a rejoints en Autriche et a déjà effectué son premier entraînement. Nous sommes ravis de sa présence ici."