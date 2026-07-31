Un match de championnat d’Anderlecht reporté après sa qualification contre Hammarby

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Le match de Pro League entre Anderlecht et Courtrai a été reportée en raison du calendrier européen des Mauves. Initialement programmée le 23 août, elle se disputera finalement le 3 septembre à 20h30.

Nicolas Baccus

Le match La Gantoise-OHL pourrait être reprogrammé en cas de qualification européenne des Buffalos

La rencontre entre Saint-Trond et l’Union SG avait, quant à elle, déjà été déplacée au mercredi 2 septembre à 20h30. L’affiche entre La Gantoise et OHL pourrait également être déplacée. Si La Gantoise se qualifie pour le barrage de la Conference League, son match à domicile face à Louvain sera, lui aussi, reprogrammé.

Les Buffalos affronteront l’IFK Göteborg (Suède) au troisième tour préliminaire. La manche aller aura lieu jeudi prochain en Suède, tandis que le retour aura lieu le jeudi 13 août à la Planet Group Arena.

Le match de Pro League entre Anderlecht et Courtrai a été reportée en raison du calendrier européen des Mauves. Initialement programmée le 23 août, elle se disputera finalement le 3 septembre à 20h30.

Anderlecht a évité, ce jeudi soir, un nouveau cauchemar suédois. Après l'élimination face à Häcken la saison dernière, les Mauves ont cette fois pris le dessus sur Hammarby. Après une première période compliquée, l'équipe de Vítor Bruno a totalement renversé la rencontre en seconde mi-temps. Grâce à des buts de Mykola Sikan, Mihajlo Cvetković et Tristan Degreef, Anderlecht s'est finalement imposé 3-1 au Lotto Park.

Un gros morceau avec le PAOK

Grâce à cette qualification, Anderlecht affrontera le PAOK lors du troisième tour préliminaire de l'Europa League. Le club grec a éliminé le Dynamo Kiev et a terminé troisième du championnat de Grèce la saison dernière, derrière l'AEK Athènes, champion, et l'Olympiakos.

Le déplacement en Grèce s'annonce particulièrement difficile. Le PAOK est réputé pour l'ambiance bouillante de son stade Toumba, à Thessalonique, où les adversaires évoluent souvent sous une énorme pression.

Le match aller se disputera jeudi prochain, le 6 août, en Grèce. Le retour aura lieu une semaine plus tard, le jeudi 13 août, au Lotto Park.

Lire aussi… "Il possède énormément de qualités avec le ballon" : Ali Maamar encense un nouveau coéquipier

Un match de championnat reporté

Si Anderlecht élimine également le PAOK, il disputera le barrage de l'Europa League les 20 et 27 août. Le calendrier en tient déjà compte et le match de championnat contre Courtrai sera donc reporté. Les adversaires potentiels pour ce barrage seront connus lundi.

Quoi qu'il arrive, Anderlecht disputera un tour préliminaire européen à ces dates. En cas d'élimination face au PAOK, les Bruxellois seront reversés au quatrième tour préliminaire de la Conference League.

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