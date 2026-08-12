Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge

Muzamel Rahmat Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
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Romelu Lukaku aperçu à Neerpede avant son départ : Vitor Bruno interrogé sur le Diable Rouge
Photo: © photonews
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Fenerbahçe a bouclé l'arrivée de Romelu Lukaku. Le Belge, aperçu à Neerpede cette semaine, est attendu en Turquie et a envoyé un premier message aux supporters.

"Notre nouvelle recrue, Romelu Lukaku, devrait atterrir ce soir à 22h00 au terminal General Aviation de l'aéroport Sabiha Gökçen. Nous informons nos supporters et le public", a déclaré Fenerbahçe sur son site web dans un communiqué officiel.

On risque de voir du monde à l'aéroport pour accueillir Big Rom. En Turquie, les supporters aiment réserver un accueil bouillant aux nouvelles recrues, et avec Lukaku, ça pourrait vite être la folie.

Romelu Lukaku a hâte de commencer

"C'est pour moi un grand honneur et un privilège de rejoindre votre club et de faire partie d'une équipe avec une si belle histoire. Nous avons une superbe équipe et je suis ravi de faire partie d'un groupe aussi solide", a déclaré Lukaku dans un communiqué.

Lukaku ne vient pas pour faire de la figuration. Le Diable veut apporter sa pierre à l'édifice et gagner des matchs. Il a remercié ses dirigeants et son entraîneur pour la confiance accordée.

Vitor Bruno a vu Romelu Lukaku à Neerpede, mais ne lui a pas parlé

Cette semaine, Lukaku a été aperçu à Neerpede. Son nom s'est invité en conférence de presse, Vitor Bruno ayant évoqué le Belge avant le match face au PAOK Salonique.

Lire aussi… OFFICIEL : Romelu Lukaku à Fenerbahçe, c'est parti !

"Il était hier à Neerpede, mais je n'ai pas parlé avec lui. Il y était parce que son fils s'entraînait là-bas. Je n'ai rien de nouveau à dire sur Lukaku. Ma position reste la même que la dernière fois. Je ne vais pas changer d'avis", a-t-il déclaré.

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