Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"

Scott Crabbé, journaliste football
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Un Carolo revient après un an en enfer : "J'attendais ce moment depuis longtemps"
Photo: © photonews
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Charleroi fait partie, avec La Gantoise, l'Antwerp et le Club de Bruges, des quatre équipes ayant réussi à démarrer le championnat avec un bilan immaculé de 6 sur 6. Les motifs de satisfactions sont nombreux pour Mario Kohnen après la victoire d'hier soir à Lommel.

Avec pas moins de 23 tentatives au but (contre seulement 8 à son adversaire), Charleroi a dominé Lommel, qui avait été contraindre Saint-Trond au partage lors de la première journée. Un match plein des Zèbres, qui a finalement été récompensé d'une victoire, grâce à ce but d'Amine Boukamir dans la dernière demi-heure.

Mario Kohnen avait le sourire en conférence de presse : "Je suis super content du match, de la prestation de mon équipe de la première à la dernière minute. On a dominé tout le match, offensivement et défensivement. On a mis une top intensité et une très bonne mentalité", explique-t-il, cité par la RTBF.

Charleroi fait le boulot en ce début de saison

Ses consignes ont été appliquées à la lettre : "On était très forts sur les deuxièmes ballons et on a évité les contre-attaques qui font partie de leurs forces".

"En première mi-temps, il ne manquait qu’un but. En deuxième mi-temps, j’ai demandé d’être patient, de continuer mais aussi de tuer ce match. Cet aspect-là a un peu manqué mais on a quand même mis ce but qui nous a permis de gagner", analyse-t-il.

Retrouver plus de régularité que la saison dernière

Prendre des points là où il faut les prendre, un paramètre clé pour vivre un début de saison dans la sérénité. C'est d'ailleurs notamment cela qui a manqué la saison passé, quand Charleroi n'a pas pris qu'un point sur douze contre les promus.

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"C’était très important de prendre les trois points pour montrer qu’on fait un step en avant. C’est cette régularité qui a manqué l’an dernier. On sait qu’il y aura des matches qu’on va perdre mais pour le moment, on prend le positif", confirme Kohnen.

Le coach est satisfait du début de saison de ses troupes : "On n’est pas encore à 100% mais jusqu’ici je donne un 8 sur 10 à l’équipe. Pour donner 10 sur 10, il aurait fallu marquer 3-4 buts supplémentaires et réaliser une meilleure première mi-temps contre OHL".

La persévérance de Massamba Sow récompensée

Autre motif de satisfaction au niveau personnel : la bonne prestation de Massamba Sow dans l'axe central. Le jeune défenseur était arrivé de la réserve de Lorient il y a deux ans et semblait avoir convaincu Rik De Mil mais n'avait pas eu l'occasion de faire ses preuves, victime d'une blessure qui l'a gardé sur la touche presque toute la saison dernière.

Charleroi a tout de même posé un geste fort en le prolongeant en mai dernier, preuve de la confiance de la direction. Le Français de 22 ans a rendu cette confiance sur le terrain. "J’attendais ce moment depuis longtemps. J’ai vécu 12 mois compliqué mais j’en suis sorti plus fort mentalement".

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