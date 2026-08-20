Malines veut renforcer sa défense après la blessure de Leo Hjelde face au Standard

Après avoir concédé cinq buts lors des deux premiers matchs de championnat, Malines aimerait insuffler davantage de stabilité à sa défense. Un joueur du Shakhtar Donetsk est notamment ciblé, plutôt pour un prêt, suite à la blessure de Leo Hjelde contre le Standard.

Après la blessure de Leo Hjelde, Malines souhaite rapidement attirer un nouveau défenseur central gaucher. Le club malinois étudie plusieurs profils, dont celui de Mike Eerdhuijzen, un Néerlandais de 26 ans qui évolue actuellement au FC Utrecht.

Eerdhuijzen est encore sous contrat avec Utrecht jusqu’à l’été 2029. Sa valeur marchande est estimée à 1,3 million d’euros par le site de référence Transfermarkt. Le KaVé devra donc quelque peu mettre la main au portefeuille s’il souhaite recruter le joueur.

Malines travaille sur sa défense

Outre un défenseur gaucher, le club souhaite également attirer un défenseur droitier afin de renforcer davantage son arrière-garde. Plusieurs noms ont déjà été évoqués ces dernières semaines. Il y a quelques jours, Villads Nielsen, de Bodo/Glimt, était notamment cité comme possible nouvelle recrue.

Cette piste semble toutefois compliquée pour le moment, et Malines se tourne donc vers une autre option, même si Luc Marijnissen a déjà rejoint le club en provenance de Dender. Selon les dernières informations, Alaa Ghram susciterait également de l'intérêt, derrière les casernes.

Le KaVé convoite Alaa Ghram du Shakhtar Donetsk

Selon Transfermarkt, cet international tunisien de 25 ans possède actuellement une valeur marchande d’un million et demi d’euros. Depuis juillet 2024, il évolue au Shakhtar Donetsk, où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2029. Une issue pourrait toutefois se dessiner cet été.





Le club ukrainien serait éventuellement disposé à prêter le joueur cet été à des clubs intéressés. Cette saison, il n’a disputé que 90 minutes réparties sur trois rencontres. La saison dernière, il avait accumulé 1 162 minutes de jeu en 17 matchs toutes compétitions confondues.

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À 25 ans, Alaa Ghram souhaite franchir un nouveau cap dans sa carrière. Avoir davantage de temps de jeu semble être l’une de ses priorités. Dans cette optique, un prêt vers un club comme Malines pourrait s’avérer intéressant.

Des clubs portugais seraient également intéressés par ses services. Des sources africaines citent notamment Santa Clara. Le Shakhtar, qui avait investi environ 2 millions d’euros à l’été 2024 pour recruter le défenseur au CS Sfaxien, croit beaucoup en son potentiel et ne souhaite pas forcément s’en séparer définitivement. Un prêt pourrait donc constituer une solution gagnant-gagnant.

Malines semble être l’option la plus concrète pour Alaa Ghram

Malines a débuté sa saison par une défaite 2-0 sur la pelouse de La Gantoise et un partage 3-3 contre le Standard. Au vu des statistiques, un peu plus de stabilité défensive ne serait donc certainement pas un luxe superflu.

Ghram peut-il apporter cette stabilité ? En Ukraine, il est apprécié pour son volume de travail et sa puissance dans les duels. Des qualités qui pourraient parfaitement s’intégrer dans le système de Fred Vanderbiest. Une bonne attaque permet de gagner des matchs, mais une bonne défense permet de remporter des titres. Malines n'en est pas là, mais Ghram pourrait devenir une pièce intéressante du puzzle cette saison.