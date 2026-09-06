Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif

Aernout Van Lindt
Fabien Chaliaud et Aernout Van Lindt
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Cinq consultants donnent leur avis sur Anderlecht et Stijn Stijnen est le plus positif
Photo: © photonews
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Alors que l'ancien entraîneur de la maison mauve, Ariël Jacobs, s'est montré critique sur son ancien club, c'est Stijn Stijnen, pourtant Brugeois de cœur, qui s'est montré le plus positif avec Anderlecht.

Si Anderlecht l'emporte à domicile face à Genk, ce dimanche après-midi, il dépassera les Limbourgeois au classement et laissera également, notamment, Saint-Trond derrière lui. En cas de défaite, les "Mauves" afficheraient en revanche un bilan décevant de 6 points sur 15, alors qu'ils viennent de dépenser 32 millions d'euros sur le marché des transferts.

Anderlecht a encore du pain sur la planche. Les dernières semaines ont été marquées par des prestations trop irrégulières, avec un bilan en dents de scie. Les avis des analystes ont eux aussi beaucoup changé en fonction des résultats du jour. Plusieurs d’entre eux avaient encore pas mal de choses à dire cette semaine sur la situation du club le plus titré du pays.

Tout le monde a son avis sur Anderlecht

"Les impressions ont-t-elles soudainement changé sur Anderlecht ? Le coach Vitor Bruno a dû aller parler aux supporters après la défaite contre l’Union ? Le Portugais semblait lui-même vouloir prendre ce moment, donc c’était assez étrange", a estimé Joris Brys dans 90 Minutes, le talk-show consacré au football belge diffusé sur la VRT.

Sam Kerkhofs, qui est aussi le président du Sporting Hasselt, lui a immédiatement emboîté le pas : "Je n’ai pas pu regarder entièrement les matchs de Ligue Europa, parce que je devais travailler tard le jeudi. J’ai donc moins ressenti l’euphorie. J’ai vu le match à Beveren et ce n’était pas bon. Contre l’Union, ce n’était vraiment pas bon non plus."

anderlecht teleurstelling na het verlies tegen Union
© photonews

"Ils ne pouvaient tout simplement pas faire beaucoup mieux. C’est pour cela que j’ai trouvé étrange que Vitor  Bruno considère cette défaite comme étant de sa faute. Qu’aurait-il pu faire d'autre ? Vous avez été battus par une équipe qui compte presque à chaque poste un joueur capable d’être titulaire à Anderlecht. Voulait-il juste faire du show et de la communication ? Alors, il faut faire attention. Il a déjà grillé un joker car on ne peut se permettre ce genre de chose qu’une seule fois. On pouvait encore accepter cette défaite. Si Anderlecht parvient à terminer troisième cette saison, ce sera vraiment un pas en avant."

Lire aussi… LIVE : C'est parti entre Anderlecht et le KRC Genk ! (0-0)

Le journaliste Filip Joos estime pour sa part que le parcours d’Anderlecht jusqu’ici n’a rien de très impressionnant : "Contre La Louvière, ils gagnent à la dernière minute, à Beveren, c’était un accident de parcours et maintenant, le parcours devient déjà plus accidenté. Il reste certainement encore du chemin à parcourir."

Ariël Jacobs critique

Présent dans Café Constant un podcast consacré au Sporting d'Anderlecht, Ariël Jacobs s’est également montré sévère sur son ancien club : "La campagne européenne est réussie, c’est certain. Mais elle a peut-être quelque peu brouillé les cartes. La défaite à Beveren était vraiment un accident de parcours, mais absolument pas celle contre l’Union."

"Ce que l’on voit va au-delà des quelques positions dont on a parlé, détaille l'ancien entraîneur d'Anderlecht. Quand je vois d’où vient le danger du côté de l’Union, je me pose des questions. Si ce n’est qu’un instantané, alors il faut en tirer les leçons. Le contraste entre les deux équipes en termes d’intensité et de rythme était trop important pour être normal."

Pas encore dramatique pour Stijnen

Stijn Stijnen, toujours entraîneur au Patro Eisden, a, lui, appelé au calme dans le podcast Ongefilterd : "Avant le match contre l’Union, il y avait presque de l’euphorie quand on parlait d’Anderlecht. C’est en tout cas ce que j’ai ressenti. L’avant-match semblait également aller dans ce sens."

"Si l’Union avait été un peu moins bonne et Anderlecht un peu meilleur, le discours serait peut-être complètement différent aujourd’hui, estime pour sa part l'ancien gardien du Club de Bruges. Ils ont réalisé un bon parcours européen et disposent d’un entraîneur qui apporte de la grinta. La situation n’est donc pas si dramatique."

Faut-il se montrer sceptique ou au contraire optimiste pour Anderlecht cette saison ? Le choc de fin d'après-midi contre Genk donnera sûrement l'un ou l'autre élément de réponse;

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