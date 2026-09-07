Live. Les dernière rumeurs, les officialisations 7/9
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct !
Un transfert après la fermeture du mercato ? Un club de Pro League aurait trouvé un accord avec un attaquant
La Gantoise pourrait accueillir un nouveau joueur dans les prochains jours. Les Buffalos auraient trouvé un accord pour faire venir un jeune attaquant ghanéen de 19 ans. (Lire la suite)
L'un des plus gros coups du mercato : le Cercle Bruges vend son joueur neuf fois plus cher que sa valeur
Le Cercle Bruges termine son mercato avec des comptes remplis. Le club a vendu pour près de 21 millions d'euros et très peu dépensé. (Lire la suite)
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