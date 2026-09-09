Curaçao annonce une grande nouvelle concernant Dick Advocaat

À l'âge de 78 ans, l'entraîneur néerlandais Dick Advocaat a prolongé son contrat avec la sélection de Curaçao jusqu'à la mi-2027. Il poursuivra l'aventure avec la sélection qu'il a menée à la première Coupe du monde de son histoire.

À quelques mois de la Coupe du monde 2026, en février, Dick Advocaat avait quitté ses fonctions après deux années en poste en raison de problèmes de santé de sa fille, atteinte d'un cancer du poumon métastatique. Une nette amélioration de la santé de sa fille a finalement été au rendez-vous et il a repris son poste en mai. Il a ainsi remplacé Fred Rutten, ancien d'Anderlecht notamment, qui n'avait par ailleurs pas véritablement convaincu.

Dick Advocaat prolonge finalement son aventure à la tête de Curaçao

L'ancien entraîneur des Diables Rouges (2009-2010) est évidemment ravi de cette prolongation : "Nous avons réalisé quelque chose de spécial ensemble, et je suis impatient de continuer à construire sur ce que nous avons accompli avec les joueurs et le personnel."

L'entraîneur néerlandais a prolongé son contrat jusqu'au 31 juillet 2027. La sélection curaçaoienne a expliqué sa décision : "Sous la direction d'Advocaat, Curaçao a réalisé d'importants progrès sur la scène internationale. Avec cette prolongation, la FFK choisit la continuité et la stabilité alors que nous continuons à construire l'avenir du football de Curaçao." La fédération précise également qu'il annoncera l'effectif pour les prochaines rencontres de Ligue des nations CONCACAF ce vendredi.

Un premier point historique décroché par Curaçao en Coupe du monde

Lors de la dernière Coupe du monde, Curaçao avait pris un point contre l'Équateur (0-0) et s'était incliné face à l'Allemagne (7-1) et contre la Côte d'Ivoire (0-2). Le pays ne s'était pas qualifié pour le prochain tour, mais cela reste une réussite historique de décrocher son tout premier point dans un Mondial pour un pays de 156 000 habitants. Dick Advocaat est un héros au pays et la confiance en lui est ainsi prolongée.