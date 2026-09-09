Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Jorthy Mokio semble de plus en plus s'éloigner des Diables Rouges. En témoigne cette vidéo qui le montre à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, en pleine démarche pour obtenir son passeport de service et valider son changement de nationalité sportive.

Né à Gand, Jorthy Mokio a tapé ses premiers ballons dans un club dans la banlieue, à Merelbeke, avant de rejoindre le centre de formation de La Gantoise en 2020, à ses 13 ans.

Mais après quatre petits matchs seulement chez les professionnels, le milieu de terrain défensif avait ensuite pris la route de l'Ajax Amsterdam, pour évoluer d'abord au sein du noyau U21. Il a ensuite rejoint le noyau A et s'y est imposé, lui qui compte 65 apparitions avec l'équipe première des Ajacides, dont, déjà, dix cette saison : quatre en championnat et six lors des tours préliminaires de la Conference League.

Auteur de bonnes prestations, Jorthy Mokio avait été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges par Rudi Garcia en mars 2025 à l'occasion du premier rassemblement du sélectionneur français et de la double confrontation face à l'Ukraine pour se sauver en Ligue A. Mokio avait joué deux minutes du match aller, était resté sur le banc et avait ensuite disparu de la sélection. La faute, parfois, à des blessures. Mais pas toujours.

Jorthy Mokio jouera bien pour la RDC... mais peut-être pas avant 2028

Parmi les victimes de la montée en puissance de Nicolas Raskin, Mokio fait également l'objet depuis plusieurs mois de débats concernant son avenir en sélection. La rumeur d'un changement de nationalité sportive se faisait de plus en plus importante, et elles se confirment sur ces images de "Tribunal Parlons Sport", média sportif congolais.

On y voit en effet Jorthy Mokio à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles pour effectuer les démarches relatives à son passeport de service congolais. Dans les faits, il ne lui restera alors plus qu'à valider son changement de nationalité sportive auprès de la FIFA, mais la situation est légèrement plus complexe.

Lire aussi… Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

Sa montée au jeu contre l'Ukraine fait que le joueur de l'Ajax Amsterdam devrait attendre 2028 avant de porter les couleurs des Léopards. Un appel a été transmis aux instances compétentes, qui devront trancher. Toujours selon "Tribunal Parlons Sport", Jorthy Mokio n'était pas le seul à se rendre dans cette optique à l'ambassade du Congo ces derniers jours, puisqu'Ezechiel Banzuzi (ex-OHL), ancien international espoirs néerlandais, entame les mêmes démarches.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
Ajax
Belgique
Jorthy Mokio

Plus de news

Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo

22:30
1
L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

L'heure de la rédemption a sonné pour Senne Lammens avec les Diables Rouges

11:30
La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"

La presse anglaise ne sauve qu'un joueur du "faible Club de Bruges" contre Villa : "Cauchemardesque"

10:50
"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges Interview

"C'est actuellement le meilleur transfert" : Ivan Leko défend Yann Sommer après la défaite de Bruges

10:00
Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

Tremblement de terre au Bosuil : Marc Overmars quitte l'Antwerp avec effet immédiat

10:10
L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes"

07:00
2
Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

Première historique pour Yaya Touré en Ligue des Champions, gros rendez-vous pour De Bruyne et Debast

09:00
Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

Retournement de situation : Charleroi - Cercle ne se jouera finalement pas à huis clos

08:30
"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

"Ma vie a changé à jamais" : de retour après trois semaines de cauchemar, Aron Donnum brise le silence

08:00
🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

🎥 Nouvel échec pour Nicky Hayen, Thomas Meunier et Largie Ramazani s'illustrent en Angleterre

07:30
La justice belge va trancher : l'affaire Refaelov fait trembler l'Union Belge et l'UEFA !

La justice belge va trancher : l'affaire Refaelov fait trembler l'Union Belge et l'UEFA !

06:30
"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

"Nous aurions peut-être même mérité de prendre un point" : Nicolò Tresoldi ne dramatise pas après la défaite

06:00
Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but" Interview

Yann Sommer assume sa grosse erreur sur le troisième but d'Aston Villa : "J'aurais dû rester dans mon but"

23:15
"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges Interview

"Je suis fier de ça" : voici ce que Brandon Mechele retient malgré la défaite du Club de Bruges

22:50
🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

🎥 Double arrêt de Courtois, Karetsas en urgence à l'hôpital : les résumés de la Ligue des Champions

23:05
Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

Une date supplémentaire au calendrier : Anderlecht donne rendez-vous à ses supporters

22:00
🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

🎥 Quelle merveille ! Un ancien maestro du Standard fait déjà le show en Ligue des Champions

21:30
Le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des champions par une défaite dans un match spectaculaire

Le Club de Bruges lance sa campagne de Ligue des champions par une défaite dans un match spectaculaire

20:39
Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

Il était sorti blessé contre l'Antwerp : le Standard est fixé pour Gustav Mortensen

21:02
Le révélateur de Sclessin a parlé : le néophyte de D1A n'a pas froid aux yeux...mais a du boulot Analyse

Le révélateur de Sclessin a parlé : le néophyte de D1A n'a pas froid aux yeux...mais a du boulot

20:00
À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

À peine arrivé, déjà reparti : un ancien du Standard enchaîne son quatrième club en quatre mois

19:30
Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

Payé alors qu'il n'a plus mis un pied à Genk depuis des mois : Van Crombrugge à coeur ouvert sur sa situation

19:00
Kompany, Courtois, Wullaert... et tous les nominés au Ballon d'Or

Kompany, Courtois, Wullaert... et tous les nominés au Ballon d'Or

17:06
Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan

Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan

18:40
1
L'un des meilleurs joueurs de Pro League la saison passée était gratuit : voici où il a signé

L'un des meilleurs joueurs de Pro League la saison passée était gratuit : voici où il a signé

18:00
Coup dur pour Kevin De Bruyne et Naples : le meilleur joueur du club opéré au coeur

Coup dur pour Kevin De Bruyne et Naples : le meilleur joueur du club opéré au coeur

17:30
Le Club de Bruges commence fort en Youth League, avec le triplé d'un grand talent des Blauw & Zwart

Le Club de Bruges commence fort en Youth League, avec le triplé d'un grand talent des Blauw & Zwart

16:30
Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League

Voici les arbitres de la 6e journée de Jupiler Pro League

16:00
Yari Verschaeren réussit ses débuts avec la Sampdoria : son coach en est déjà fan

Yari Verschaeren réussit ses débuts avec la Sampdoria : son coach en est déjà fan

15:40
Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction

Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction

14:45
2
🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste

🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste

14:15
3
Incroyable : un club de Serie A rappelle le coach viré il y a quelques mois

Incroyable : un club de Serie A rappelle le coach viré il y a quelques mois

13:20
"Le meilleur de moi-même reste à venir" : un jeune talent belge veut relancer sa carrière en D1B

"Le meilleur de moi-même reste à venir" : un jeune talent belge veut relancer sa carrière en D1B

13:00
Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"

Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière"

12:30
3
"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

"On dépasse parfois un peu la minute" : la nouvelle règle qui a coûté cher à Charleroi contre l'Union

12:00
3
Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

Bruges – Aston Villa : les Brugeois lancent leur campagne de Ligue des champions face à une équipe en méforme

08/09

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 3
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 0-2 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 3-3 Utrecht Utrecht
Heerenveen Heerenveen 0-2 Zwolle Zwolle
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3-1 ADO Den Haag ADO Den Haag
PSV PSV 5-1 FC Groningen FC Groningen
Cambuur Cambuur 2-5 Feyenoord Feyenoord
NEC NEC 2-2 Excelsior Excelsior
FC Twente FC Twente 18:45 Telstar Telstar
Ajax Ajax 15/09 Willem II Willem II

Dernières réactions

ericg ericg a propos de Huis-clos pour Charleroi : le club adverse regrette également la sanction 051961rouche 051961rouche a propos de L'avenir de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges est tranché ! "Sauf si Van Bommel a de gros problèmes" JoBg JoBg a propos de Marco Kana, condamné par les renforts ? Pas vraiment : pourquoi Vitor Bruno en est fan JoBg JoBg a propos de 🎥 "Le projet de l'Union, j'y crois pas" : deux ex-Mauves en désaccord sur le rival unioniste Albert Dupont Albert Dupont a propos de Qui sera la première victime de la valse des entraîneurs en Pro League ? Le couperet peut tomber très vite El Malvario El Malvario a propos de Leur choix est fait : deux anciens binationaux de Pro League optent pour le Congo El Malvario El Malvario a propos de Mechele prudent avant de démarrer la Ligue des champions : "Le tirage est plus difficile que l'année dernière" gaeldierckx gaeldierckx a propos de Silvio Proto titille l'Union : "Seul Adem Zorgane apporterait une réelle plus-value à Anderlecht" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Un ancien anderlechtois et Diable rouge allume Vitor Bruno : "Tu ne sais pas où tu es ?" Eric Stevens Eric Stevens a propos de Mario Stroeykens vers un transfert... en Bulgarie ? Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved