Les démarches sont lancées : Jorthy Mokio va bien changer de nationalité sportive

Jorthy Mokio semble de plus en plus s'éloigner des Diables Rouges. En témoigne cette vidéo qui le montre à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, en pleine démarche pour obtenir son passeport de service et valider son changement de nationalité sportive.

Né à Gand, Jorthy Mokio a tapé ses premiers ballons dans un club dans la banlieue, à Merelbeke, avant de rejoindre le centre de formation de La Gantoise en 2020, à ses 13 ans.

Mais après quatre petits matchs seulement chez les professionnels, le milieu de terrain défensif avait ensuite pris la route de l'Ajax Amsterdam, pour évoluer d'abord au sein du noyau U21. Il a ensuite rejoint le noyau A et s'y est imposé, lui qui compte 65 apparitions avec l'équipe première des Ajacides, dont, déjà, dix cette saison : quatre en championnat et six lors des tours préliminaires de la Conference League.

Auteur de bonnes prestations, Jorthy Mokio avait été appelé pour la première fois chez les Diables Rouges par Rudi Garcia en mars 2025 à l'occasion du premier rassemblement du sélectionneur français et de la double confrontation face à l'Ukraine pour se sauver en Ligue A. Mokio avait joué deux minutes du match aller, était resté sur le banc et avait ensuite disparu de la sélection. La faute, parfois, à des blessures. Mais pas toujours.

Jorthy Mokio jouera bien pour la RDC... mais peut-être pas avant 2028

Parmi les victimes de la montée en puissance de Nicolas Raskin, Mokio fait également l'objet depuis plusieurs mois de débats concernant son avenir en sélection. La rumeur d'un changement de nationalité sportive se faisait de plus en plus importante, et elles se confirment sur ces images de "Tribunal Parlons Sport", média sportif congolais.

On y voit en effet Jorthy Mokio à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles pour effectuer les démarches relatives à son passeport de service congolais. Dans les faits, il ne lui restera alors plus qu'à valider son changement de nationalité sportive auprès de la FIFA, mais la situation est légèrement plus complexe.



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Sa montée au jeu contre l'Ukraine fait que le joueur de l'Ajax Amsterdam devrait attendre 2028 avant de porter les couleurs des Léopards. Un appel a été transmis aux instances compétentes, qui devront trancher. Toujours selon "Tribunal Parlons Sport", Jorthy Mokio n'était pas le seul à se rendre dans cette optique à l'ambassade du Congo ces derniers jours, puisqu'Ezechiel Banzuzi (ex-OHL), ancien international espoirs néerlandais, entame les mêmes démarches.