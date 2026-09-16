"Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale

Chafik Ouassal, journaliste football
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"Je t'aime Belgique" : fin d'un beau chapitre, Axel Witsel met un terme à sa carrière internationale
Photo: © photonews
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On ne verra donc pas le nom du milieu de terrain de l'OGC Nice dans la première liste du nouveau sélectionneur Mark van Bommel. Après 18 années et 140 sélections, le Liégeois a annoncé qu'il ne porterait plus le maillot des Diables Rouges.

Axel Witsel était l'un des derniers symboles de la "Génération Dorée" belge, qui a remporté la médaille de bronze à la Coupe du Monde 2018. Le joueur a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière internationale. Le Liégeois a donc décidé de laisser sa place et passer le flambeau à la jeune génération.

Du haut de ses 37 ans et avec 140 sélections à son compteur, il s'est dit fier de ses 18 années avec les Diables Rouges. Le joueur de l'OGC Nice n'a pas non plus manqué de remercier les supporters, ses coéquipiers, ses entraîneurs et toutes celles et ceux qui ont contribué à son développement tout au long de sa carrière internationale, via un message publié sur les réseaux sociaux.

Première sélection et premier but

Le joueur formé au Standard avait fait ses débuts le 26 mars 2008 face au Maroc sous les ordres de l'entraîneur René Vandereycken, Witsel a pu entrer en jeu contre le Maroc. La Belgique avait perdu (1-4) mais Axel Witsel s'était illustré avec son premier but international.

Il faisait partie des heureux élus convoqués pour la dernière Coupe du Monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis, et avait été appelé à entrer en jeu lors des huitièmes de finale contre les États-Unis ainsi que lors des quarts de finale contre l'Espagne, le dernier mlatch des Diables dans la compétition.

Une belle histoire ponctuée par un quart de Coupe du monde

Ce dernier match s'est finalement avéré être son 140e et dernier match international pour les Diables Rouges. Il s'en va avec pas moins de quinze matches de Coupe du Monde joués et la médaille de bronze du Mondial en Russie.

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